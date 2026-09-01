حمدان بن زايد: فلنجعل من عامنا مساحة للتعلم وفرصة للتطور

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، جميع العاملين في الميدان التربوي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، داعياً إياهم لجعل العام الجديد مساحة للتعلم وفرصة للتطور.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أبارك لأبنائي الطلبة، وللمعلمين والمعلمات، ولأولياء الأمور، انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً زاخراً بالعلم والإنجاز.

نبدأ مرحلة جديدة بروح إيجابية وطموح كبير، مستلهمين من توجيهات رئيس الدولة أهمية العلم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. فلنجعل من عامنا هذا مساحة للتعلم، وفرصة للتطور، وبداية لإنجازات نفخر بها».