هزاع بن زايد: أبناؤنا يبدأون رحلة متجددة نحو المستقبل



هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، جميع العاملين في الميدان التربوي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً للطلبة موسماً دراسياً مثمراً حافلاً بالإبداع والتميز والنجاح.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انطلاق العام الدراسي، يبدأ أبناؤنا رحلة متجددة نحو المستقبل، حيث تتشارك المؤسسات والكوادر التعليمية والأسر في تهيئة البيئة التي تساعدهم على اكتشاف قدراتهم وتنميتها.

أجمل الأمنيات لجميع العاملين في الميدان التربوي ولأبنائنا بموسم دراسي مثمر حافل بالإبداع والتميز والنجاح».