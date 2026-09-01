حمدان بن محمد: مقاعد الدراسة منصات قيادة المستقبل

سموه: البدايات العظيمة تنطلق بالشغف والفضول.. وإصرار الصفوف الأولى يصنع قادة الغد

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جميع العاملين في الميدان التربوي بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال شريط مصور نشره عبر حسابه على «إنستغرام»، أكد فيه سموه أن العام الدراسي الجديد ينطلق بطموح لا يعرف المستحيل.

وتضمّن الشريط المصور عبارات لسموه قال فيها: «البدايات العظيمة تنطلق بالشغف والفضول، إصرار الصفوف الأولى يصنع قادة الغد، الأحلام تكبر كلما آمنا بتحقيقها، مقاعد الدراسة منصات قيادة المستقبل، على خطى القادة تستمر المسيرة، عام دراسي جديد وطموح لا يعرف المستحيل».