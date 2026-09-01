محمد بن زايد ومحمد بن راشد: أبناؤنا ثروتنا الحقيقية وبناة مستقبل الوطن

محمد بن زايد:

أدعو أبناءنا إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح

أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية

احرصوا على اكتساب المهارات والاستفادة من الذكاء الاصطناعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد سموهما أن أبناء الإمارات ثروة الوطن الحقيقية وبناة مستقبله، داعيين إياهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة والاستفادة من كل فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية، وأن يكونوا على قدر الطموح.

نجاح وإنجاز

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة «إكس»: «في بداية العام الدراسي الجديد، أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين والإداريين وأولياء الأمور، وأتمنى لهم عاماً متميزاً يضيف إلى مسيرتنا التعليمية مزيداً من النجاح والإنجاز.

أبناؤنا ثروتنا الحقيقية، ولذلك أدعوهم إلى استقبال العام الدراسي الجديد بالأمل والطموح والمثابرة والاستفادة من كل فرصة لاكتساب المعرفة والمهارات الحياتية، وأدعو الأسرة والمدرسة إلى التعاون والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال تُقبل على تحصيل العلوم ومهارات المستقبل بشغف، وتؤمن بأن التعلم مسيرة متواصلة مدى الحياة، وتعتز بهويتها وقيمها وأخلاقها، وتسهم في بناء المستقبل المشرق للوطن».

رسالة صوتية

وتداول الميدان التربوي رسالة صوتية لسموه قال فيها: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أبارك لكم عيالي العام الدراسي الجديد وأبارك للمعلمين والإداريين وأولياء الأمور.

أنتم أبنائي وبناتي.. مستقبل الوطن ولذا أدعوكم إلى القراءة والتعلم المستمر والتمسك بالهوية الوطنية.. العالم يتغير وتظهر كل يوم فرصة جديدة وهذا يتطلب الحرص على اكتساب مهارات المستقبل والاستفادة الإيجابية من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.. كما أدعو الآباء والأمهات والمعلمين والمدرسين إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل أجيال مبدعة وواعية ومحبة لوطنها.

ربي يحفظكم ويوفقكم.. وكل عام وأنتم ذخر وفخر لدولة الإمارات».

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طاقة جديدة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على منصة «إكس»: «اليوم يبدأ عام دراسي جديد.. وتبدأ معه رحلة أكاديمية وعلمية جديدة لأكثر من مليون و277 ألف طالب في دولة الإمارات.. ومع بداية كل عام دراسي.. تسري في مجتمعنا طاقة جديدة.. وحركة متجددة.. وأحلام جديدة لأطفالنا وطلابنا بمستقبل أفضل وأجمل..».

وأضاف سموه: «أقول لطلابنا: من فصولكم.. ودروسكم.. ومعارفكم نبني مستقبل وطننا.. فكونوا على قدر الطموح.. وأقول للمعلمين المخلصين: بجهودكم ننشر العلم.. ونرعى المواهب.. ونغرس الثقة.. ونزرع الأفكار العظيمة في أجيالنا.. فكونوا على قدر هذه الأمانة.

وأقول لأولياء الأمور: أنتم الشريك الأول في رحلة التعليم.. وأنتم المدرسة الأولى.. وبكم ومعكم نبني إنسان هذا الوطن. حفظ الله أجيالنا ووفقهم وسدّدهم.. وتمنياتنا لهم بعام دراسي ناجح.. وأوقات مليئة بالعلم والمعرفة والسعادة».

أفكار وطموح

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، عبر حسابه على منصة «إكس»: «إلى المعلمين والمعلمات والمشرفين والإداريين، أنتم أساس رحلة أبنائنا التعليمية، وأثركم يبقى معهم لسنوات طويلة. امنحوهم مساحة للسؤال والتجربة، وشجعوا فضولهم وأفكارهم وطموحاتهم.

نثمن جهودكم، ونقدر دوركم في بناء جيل طموح يسهم في مستقبل الوطن».