2121 طالباً وطالبة في «زايد لأصحاب الهمم»

تستقبل هيئة زايد لأصحاب الهمم طلابها مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 في مختلف مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي، حيث ينتظم 2121 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم من مختلف الفئات والإعاقات، ضمن منظومة متكاملة للتعليم والتأهيل والرعاية والتدريب المهني.

وتشمل شبكة الهيئة في منطقة أبوظبي، مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، ومركز أبوظبي للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً، فيما تضم في منطقة العين مراكز الرعاية والتأهيل في العين والقوع والوقن، ومركز العين للتوحد، وإدارة التأهيل الزراعي والمهني للفئات فوق 16 عاماً؛ وفي منطقة الظفرة تشمل الشبكة مراكز الرعاية والتأهيل في السلع، وغياثي، والمرفأ، ودلما، ومدينة زايد.

وأكملت الهيئة استعداداتها للعام الدراسي الجديد، من خلال استكمال أعمال الصيانة والتطوير وتجهيز المرافق والبيئات التعليمية والتأهيلية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، إلى جانب توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة لتقديم خدمات متكاملة.

وتشهد المرحلة الجديدة لهيئة زايد لأصحاب الهمم، بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء الهيئة، مواصلة تطوير منظومة التعليم والتأهيل من خلال إدخال المناهج الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساندة، وتطبيق خطط وبرامج فردية تراعي احتياجات وقدرات كل طالب، وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز مهارات الطلبة واستقلاليتهم.

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم إن انطلاقة العام الدراسي الجديد تمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير منظومة التعليم والتأهيل لأصحاب الهمم، ونواصل العمل على توفير بيئات تعليمية وتأهيلية متطورة، تستثمر في قدرات كل طالب وتراعي احتياجاته الفردية.