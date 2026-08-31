«يوم بلا حوادث» في استقبال العام الدراسي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، جلسة حوارية في نادي ضباط شرطة دبي، حول مبادرة «يوم بلا حوادث»، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعزيز التعاون مع الشركاء لترسيخ الثقافة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للطلبة ومختلف مستخدمي الطريق.

وشهد الجلسة، العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بمشاركة ممثلين عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجموعة مدارس جيمس، وعدد من الشركاء في القطاع التعليمي.

وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن الجلسة تأتي في إطار توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الآراء والمقترحات الداعمة لأهداف المبادرة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والكوادر التدريسية في نشر رسائل التوعية المرورية، وتعزيز السلوكيات الآمنة لدى الطلبة وذويهم، خصوصاً أثناء تنقلهم من المدارس وإليها.

وأوضح أن مبادرة «يوم بلا حوادث»، التي تنظمها وزارة الداخلية بالتزامن مع أول يوم دراسي، تجسد مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى ترسيخ السلوك المروري الإيجابي، وتحقيق يوم خالٍ من الحوادث، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ودعماً لمستهدفات المؤشر الوطني للسلامة المرورية.

وأشار إلى أن المشاركة في المبادرة تعكس وعي مستخدمي الطريق ومسؤوليتهم تجاه سلامة المجتمع، مؤكداً أهمية التسجيل فيها والالتزام بالتعهد الخاص بها، وما يتضمنه من ممارسات مرورية آمنة، أبرزها الالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية.