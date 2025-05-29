لطيفة بنت محمد وﻣﻮرﻏﺎن يبحثان تطوير مشهد إعلامي أكثر عمقاً في المنطقة

بحثت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻴﺮس ﻣﻮرﻏﺎن سبل تطوير مشهد إعلامي أكثر عمقاً وتأثيراً في دبي والمنطقة.

دعم الشباب

وقالت سموها عبر حسابها على منصة إكس: «على هامش قمة الإعلام العربي، سعدت بلقاء الإﻋﻼﻣﻲ وﻣﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻴﺮس ﻣﻮرﻏﺎن، بحضور معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، حيث ناقشنا في حوار ملهم وعفوي سبل تطوير مشهد إعلامي أكثر عمقاً وتأثيراً في دبي والمنطقة، وبحثنا أهمية دعم وتمكين الشباب العربي ليكونوا هم قادة التغيير الإيجابي الذي نطمح إليه».