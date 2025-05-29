«مونيفاي» تستعرض عوامل السرد القصصي الناجح على «التواصل الاجتماعي»

حددت نورهان أبو سمرة، من منصة مونيفاي، العديد من عوامل السرد القصصي الناجح على مواقع التواصل الاجتماعي، منها: جذب انتباه المتابع خلال أول 3 ثوانٍ، وتحديد الهدف والرسالة، ووضوح الرسالة وسهولة الفهم، والتركيز على العنصر العاطفي والبصري والترند، وبساطة لغة التخاطب، والاعتماد على عنصر التشويق، والتدرج في سرد الأحداث، وجعل الألوان والخطوط والموسيقى مناسبة للمحتوى العاطفي، والمحافظة على أسلوب متسق وبسيط، والاستعانة بصور ومقاطع تدعم القصة بصرياً، وجعل المتابع يشعر أنه جزء من القصة، وتقديم محتوى يلهم الآخرين لمشاركته، واختتام القصة برسالة أو دعوة للتفاعل.

وأكدت نورهان أبو سمرة خلال جلسة «السرد القصصي على التواصل الاجتماعي»، أهمية المحافظة على 4 محاور رئيسية أثناء سرد القصص على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي: البساطة، والصراحة والصدق، والمحتوى القصير، والأسلوب المباشر.