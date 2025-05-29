مؤثرون: نسب المُشاهدة أصبحت معيار نجاح المحتوى على المنصات والشاشة

أكد الإعلامي نور الدين اليوسف، مؤسس ومقدم بودكاست مع نور الدين، أن نجاح المحتوى أصبح مرتبطاً بنسب وأعداد المشاهدات، سواء على المنصات أو على شاشات التلفزيون ووسائل الإعلام التقليدية، لافتاً إلى ارتباط نسب المشاهدة بالإعلانات، التي تدعم المحتوى بأشكال مختلفة.

جاء ذلك خلال جلسة حوار مشترك بعنوان: «إعلامي ومؤثّر.. صوت الشاشة وصوت المنصة»، التي عُقدت خلال اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي، وتحدث فيها كل من الإعلامي نور الدين اليوسف، ورشيد العلالي، الإعلامي المغربي ومقدم برنامج «رشيد شو»، أحد برامج التوك شو والحائز أعلى نسب مشاهدة في المملكة المغربية. واتفق العلالي واليوسف على أهمية جعل المحتوى ممتعاً و«مسلياً» أكثر من كونه محتوى هادفاً، كي يتمكن البرنامج أو المحتوى من تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، سواء على المنصات أو الشاشات التلفزيونية.