«ميتا»: الذكاء الاصطناعي والميتافيرس سيشكلان المستقبل

استضافت قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب جلسة خاصة ضمن برنامج دردشات إعلامية، بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي»، نُظمت بالتعاون مع شركة «ميتا» العالمية، واستضافت مون باز، رئيسة الشراكات العالمية للشرق الأوسط وتركيا في الشركة.

وخلال الجلسة، أكدت باز أن الذكاء الاصطناعي والميتافيرس سيشكلان المستقبل، مشيرة إلى أن شركة «ميتا» تعمل على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي، وتوفير بيئة رقمية مفتوحة المصدر يمكن للمبتكرين وصناع المحتوى والأشخاص العاديين الاستفادة منها في إنجاز المهام اليومية والعملية والوصول إلى المعلومات بكل سهولة ويسر.

ولفتت باز إلى أحدث منتجات ميتا في عالم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز من خلال إطلاق نظاراتها الذكية، التي تمزج الواقع الحسي بالواقع المعزز والعالم الافتراضي، والتي طرحت في الأسواق بأسعار في متناول الجميع، وتمكن المستخدمين من اكتشاف عوالم جديدة، منها الأعمال والرياضة، إضافة إلى استخداماتها في عالم الترفيه لحضور الحفلات الموسيقية والتواصل بين الأفراد حول العالم.

وأوضحت باز أن شركة ميتا أطلقت خلال العام الجاري في دولة الإمارات، تطبيق «ميتا» للذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه اليوم 700 مليون مستخدم حول العالم.

وكشفت أن الشركة تعمل حالياً على تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ليصبح قادراً على الترجمة إلى لغات متعددة، مشيرة إلى أن ذلك ما زال في طور التجريب على اللغة الإنجليزية والإسبانية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم سيتم إطلاقه إلى جميع أنحاء العالم.

وحول الابتكارات الجديدة للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، أكدت باز أن هناك برنامجاً لتطوير جيل جديد من النظارات الذكية تحت مسمى «أوريون»، تستخدم القدرات التقنية للشركة في مجال تطوير وتشغيل نظارات الذكية، لتطوير المنتج الجديد الذي سيمكن المستخدم من توجيه الأوامر الصوتية والتحكم في النظارة عبر حركة العين، وبدلاً من الاعتماد على الأسلاك لتوصيل النظارة مع وحدة المعالجة الخارجية، فإن «ميتا» اعتمدت على وحدة معالجة خارجية لاسلكية تتصل مباشرة بالنظارة.