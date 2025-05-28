مؤسسة دبي للمرأة وأكاديمية دبي للإعلام يوقعان مذكرة تفاهم

وقعت "مؤسسة دبي للمرأة" و"أكاديمية دبي للإعلام" التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، مذكرة تعاون بهدف دعم جهود تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في قطاع الإعلام وذلك ضمن فعاليات اليوم الختامي لقمة الإعلام العربي التي نظمها نادي دبي للصحافة في مركز دبي التجاري العالمي برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله".

وقعت المذكرة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة ومنى بوسمرة مديرة أكاديمية دبي للإعلام.

وقالت نعيمة أهلي إن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على بناء شراكات استراتيجية مؤثرة في ملف المرأة وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وثمنت علاقات التعاون والشراكة الممتدة مع مؤسسة دبي للإعلام التي تعد من المؤسسات الإعلامية الرائدة محلياً وإقليمياً، معربة عن شكرها لأكاديمية دبي للإعلام ودعمها لرسالة مؤسسة دبي للمرأة بشأن تعزيز حضور المرأة في القطاع الإعلامي.

وأشارت إلى أن المذكرة تشتمل على تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتطوير القدرات الإعلامية للقيادات النسائية في مستويات الإدارتين المتوسطة والعليا في الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي، وتزويدهن بالمهارات والمُمكّنات الإعلامية، ومواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، مؤكدةً أهميته بوصفه شريكا في نهضة الدولة وشاهد على مسيرة تقدمها وتطورها.

من جهتها، أشادت منى بوسمرة بجهود مؤسسة دبي للمرأة للارتقاء بقدرات المرأة في جميع المجالات، وقالت إن توقيع مذكرة التفاهم خلال قمة الإعلام العربي يشكّل خطوة نوعية في مسار التعاون المشترك، ويعكس حرص الجانبين المتبادل على تمكين المرأة وتعزيز حضورها الريادي في الإعلام وسائر المجالات الحيوية.

وأضافت مديرة أكاديمية دبي للإعلام أن هذه الشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة تؤسس لعلاقات استراتيجية ممتدة، نتطلع من خلالها إلى إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تُحدث أثراً ملموساً في المجتمع، وتدعم رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة والارتقاء بدورها على مختلف الصعد.