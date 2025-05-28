منصور بن محمد ولطيفة بنت محمد يكرمان الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، بحضور منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة مجلس إدارة الجائزة.

وكرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد، معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عن فئة شخصية العام المؤثرة، وتعلم مع زكريا كأفضل منصة للطفل، ومحمد النوفلي عن فئة الرياضة، ومنصة باينكس عن فئة أفضل منصة إخبارية، وأحمد الزامل بفئة ريادة الأعمال، وأحمد المرزوقي عن فئة الاقتصاد، وعمر فاروق عن فئة السياحة.

وكرمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بيبي الخضري عن فئة المجتمع، والدكتور طلال المحيسن عن فئة الصحة، وأنس بوخش عن فئة البودكاست، ومنصة شاهد عن فئة الفنون والترفية، وأحمد النشط عن فئة الثقافة.