رئيس الإنتاجات في يانغو بلاي: دبي مركز لاحتضان صناعة الدراما العربية

أكد جو الخوند رئيس الإنتاجات الأصلية في «يانغو بلاي»، أن مكتبهم الذي أُسس مؤخراً في دبي سيشكل مركزاً لاحتضان صناعة الدراما العربية، معرباً عن ثقته في أنها ستنطلق نحو العالمية خلال السنوات الخمس القادمة، في وقت أشار فيه إلى أن الحفاظ على وتيرة المعايير الإنتاجية نفسها التي يحرصون عليها مثل موضوع العمل ومواقع التصوير، والترويج السياحي، وواقعية القصص المحكية للشباب، وغيرها من معايير مهمة كفيلة لوصول الثقافة والدراما العربية للجمهور العالمي غير الناطق بالعربية.

جاء ذلك خلال جلسة دردشة إعلامية عُقدت وحملت عنوان «صعود المنصات الرقمية»، التي أدارتها الإعلامية سالي سعيد، من مؤسسة دبي للإعلام. وقال الخوند: «بالبداية، وجدنا أن المحتوى الدرامي العربي يشكل أقل من 5 % من المحتوى العالمي، بالرغم من أننا من أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، لذلك اعتنينا بإيصال المنتج العربي الدرامي للعالمية، وتمكنا من تحقيق نجاح كبير وإحراز مشاهدات عالية بالعالم بأعمال عربية بالكامل ما سيؤدي لإيصال الممثل والمخرج العربي للعالم قريباً».