«كهرباء دبي» تسلط الضوء على دور تقنيات المستقبل في تعزيز الاستدامة

تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها «شريك الاستدامة الاستراتيجي» في قمة الإعلام العربي 2025. وتسلط الضوء على مشاريعها ومبادراتها الرائدة في الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة والابتكار.

شارك في الجلسة كلٌ من: الدكتور علي السويدي، رئيس الابتكار، والمهندس غانم القاسم، مدير أول الطاقة الشمسية، والمهندس خالد بن كلبان، مدير إدارة المواد الرقمية.

وسلط الدكتور علي السويدي الضوء على الدور المحوري للابتكار في خطط الهيئة وعملياتها اليومية، والذي ساعدها في تعزيز مجالات التحول الرقمي والاستدامة.

الأولى عالمياً

وذكر أن الهيئة كانت الأولى عالمياً بين المؤسسات الخدماتية في استخدام تقنية «تشات جي بي تي» لتحسين أعمالها الداخلية، وتقليل استخدام الأوراق، وتحسين مستوى الخدمات.

من جهته، تناول المهندس غانم القاسم تأثير التقنيات المستقبلية على كفاءة مشاريع الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، موضحاً أن الهيئة توظف حلولاً متقدمة مثل تقنيات تتبع الشمس، والروبوتات لتنظيف الألواح الشمسية، والأنظمة التنبؤية لرفع الكفاءة وخفض التكاليف التشغيلية.

استثمار

بدوره، أشار المهندس خالد بن كلبان إلى أن الهيئة تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة المتعاملين، موضحاً أن الهيئة تستخدم أنظمة ذكية للكشف عن التسريبات، ولوحات معلومات تفاعلية لاستهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب التفاعل الاستباقي مع المتعاملين.