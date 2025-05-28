السنعوسي: من الضروري أن يتسم العمل الأدبي بالوعي الذاتي

ضمن فعاليات اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي 2025، استعرضت «دردشات إعلامية» مكانة السرد في المشهد الإعلامي العربي، مع استضافة الروائي الكويتي سعود السنعوسي، صاحب ثلاثية جلسة «الميتاسرد في أسفار مدينة الطين»، في حوار أدارته الكاتبة والإعلامية بروين حبيب، حول أحدث إصدارات الثلاثية، وهو «سِفر العنفوز».

وخلال الجلسة، أكد الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية «بوكر» عن روايته «ساق البامبو»، أن في «أسفار مدينة الطين» أخذت المواضيع المطروحة امتداداً تاريخياً أكبر، حيث يروي عن مهنة الصيد على سواحل الكويت وبيوت الطين وموانئ الصيد.

وقال: «تستهويني التفاصيل بنحو غير معقول، لا في الكتابة فحسب بل حتى في مطالعتي أحب الرواية التي تمعن بالتفاصيل»، مؤكداً ضرورة أن يتّسم العمل الأدبي بما يُطلق عليه «الوعي الذاتي» أو الميتافيكشن، فحينما يكون الفعل الكتابي حاضراً، يخلق وعياً ذاتياً للقارئ.