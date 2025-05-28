Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على بناء شراكات قوية مع دول العالم

  • التقت وزيري الثقافة والإعلام اللبنانيين على هامش «القمة»
undefined's profile picture

البيان

دبي
لطيفة بنت محمد خلال لقاء غسان سلامة وبول مرقص بحضور منى المري وميثاء بو حميد | من المصدر
لطيفة بنت محمد خلال لقاء غسان سلامة وبول مرقص بحضور منى المري وميثاء بو حميد | من المصدر

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، والدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، وذلك على هامش قمة الإعلام العربي.

وتناول اللقاء التأكيد على قوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، والتزامهما المشترك بتوطيد التعاون في مجالات الثقافة والفنون والحفاظ على التراث، والتوافق بينهما في ما يخص أهمية دور الثقافة والإعلام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التواصل الحضاري بين دول العالم.

وعبّرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدةً حرص دولة الإمارات ودبي على بناء شراكات قوية مع دول العالم، ومشددةً على دور الحوار الثقافي في بناء جسور متينة بين المجتمعات، وأهمية دعم المواهب وتمكين المبدعين، ما يساهم في بناء مستقبل مستدام يحتفي بالتنوع ويصون الذاكرة الحضارية للمنطقة.

حضر اللقاء منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، والدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.