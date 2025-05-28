لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على بناء شراكات قوية مع دول العالم

التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني، والدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، وذلك على هامش قمة الإعلام العربي.

وتناول اللقاء التأكيد على قوة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ولبنان، والتزامهما المشترك بتوطيد التعاون في مجالات الثقافة والفنون والحفاظ على التراث، والتوافق بينهما في ما يخص أهمية دور الثقافة والإعلام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التواصل الحضاري بين دول العالم.

وعبّرت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدةً حرص دولة الإمارات ودبي على بناء شراكات قوية مع دول العالم، ومشددةً على دور الحوار الثقافي في بناء جسور متينة بين المجتمعات، وأهمية دعم المواهب وتمكين المبدعين، ما يساهم في بناء مستقبل مستدام يحتفي بالتنوع ويصون الذاكرة الحضارية للمنطقة.

حضر اللقاء منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، والدكتورة ميثاء بوحميد، الأمين العام لجائزة الإعلام العربي، نائب رئيس اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.