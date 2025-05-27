أحمد بن محمد: دبي تؤمن بأن الإعلام شريك رئيسي في مسيرة التنمية

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم (الثلاثاء)، تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "صنّاع المحتوى الاقتصادي"، أحد المسارات المتخصصة في إطار مبادرة "صنّاع محتوى دبي" التي أطلقها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، ونخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى، بهدف تأهيل جيل جديد من الكفاءات الإعلامية القادرة على إنتاج محتوى اقتصادي احترافي، يعزز الوعي العام بالقضايا المالية والاقتصادية بلغة مبسطة وموثوقة.

كما شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخريج الدورة الثانية من برنامج "DXB500" والهادف لتدريب 500 من موظفي الاتصال الاعلامي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، والذي أطلقه سموّه وينفذه المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية العالمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بهدف الارتقاء بكفاءة الاتصال الاعلامي في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وتوفير أدوات وإستراتيجيات فعّالة تواكب احتياجات المرحلة المقبلة، بما يسهم في إيصال الرسالة الإعلامية بصورة أوسع انتشاراً وأعمق تأثيراً.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لقمة الإعلام العربي 2025، حيث أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن إعداد جيل جديد من الإعلاميين القادرين على توصيل رسالة دبي التنموية وتعزيز التواصل الإعلامي الفاعل بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، يمثل محطة مهمة نحو بناء منظومة إعلامية معرفية متقدمة، تواكب طموحاتنا التنموية وتُعزز حضور المحتوى العربي في الساحة العالمية.

وقال سموه إن دبي تؤمن أن الإعلام شريك رئيسي في مسيرة التنمية، وأن الاستثمار في الكفاءات الإعلامية هو استثمار في المستقبل الذي تدعمه إستراتيجية إعلامية واضحة، وبرامج نوعية متخصصة تقدم تدريباً عملياً للمبدعين والمهنيين ضمن مختلف المجالات الإعلامية.

وقد التُقِطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجين، مباركاً لهم التخريج، كما دعاهم سموه إلى مواصلة التعلُّم المستمر وصقل مهاراتهم الإبداعية والتخصصية بما يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأكمل.

بلغ عدد خريجي برنامج صناع المحتوى الاقتصادي 31 منتسباً، ممن اجتازوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً امتد لثلاثة أسابيع، شمل ورش تدريبية متقدمة ومحاضرات تطبيقية، تناولت محاور متنوعة شملت مبادئ الاقتصاد الكلي والجزئي، وتبسيط المفاهيم المالية، والصحافة الاقتصادية، والسرد القصصي الرقمي، والذكاء الاصطناعي في المحتوى، والتحقق من المعلومات، إضافة إلى مهارات التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف، وتحليل البيانات الاقتصادية وتقديمها بصيغة إعلامية تفاعلية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي عبد الله بن طوق المرّي، وزير الاقتصاد، إن تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي" يتوج التعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، كما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأضاف معاليه: يمثل خريجو البرنامج نواةً لجيل جديد من صُناع المحتوى القادرين على ربط السياسات الاقتصادية بالجمهور عبر محتوى احترافي مبسّط، ونتطلع إلى أن يكونوا شركاء في إيصال السياسات الاقتصادية والإستراتيجيات التنموية إلى المجتمع، بلغة موثوقة وسلسة، تعزز من المشاركة المجتمعية في دعم التوجهات الوطنية، حيث تعتبر وزارة الاقتصاد الإعلام بكافة روافده ومنصاته شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك بما يضطلع به من دور مهم في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية وجهود التنمية المستدامة.

وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة: يمثل برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي أحد أبرز مخرجات الرؤية الإستراتيجية لنادي دبي للصحافة في تطوير محتوى عربي متخصص ومؤثر، وذلك في إطار توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاستثمار في الإنسان وتمكين الطاقات الإعلامية الشابة من الأدوات اللازمة لإنتاج محتوى فاعل، يخدم مختلف النواحي الحياتية التي تهم المجتمع، والقطاعات الحيوية للدولة، بما فيها التوعية الاقتصادية بأسلوب مبسط ينقل المعلومة المهمة إلى شرائح واسعة من الجمهور.

وأعربت عن اعتزازها بتخريج الدفعة الأولى من برنامج "صُنّاع المحتوى الاقتصادي"، ضمن رؤية إستراتيجية أوسع لتطوير المحتوى العربي من خلال مبادرة "صنّاع محتوى دبي"، التي أطلقها نادي دبي للصحافة لتعزيز الكفاءات وتطوير مهارات صناع المحتوى وتزويدهم بالأدوات والمعرفة التي تؤهّلهم للالتحاق بسوق العمل، متسلّحين بقدرات مهنية واحترافية عالية، إلى جانب ترسيخ دور هذه النخبة في تطوير البنية التحتية الإعلامية من خلال اكتسابهم خبرات إعلامية مرموقة ورفع مستوى تنافسيتهم عالمياً.

وأكدت محفوظة عبدالله، مديرة برنامج صنّاع محتوى دبي، أن البرنامج صُمم لتلبية الحاجة المتزايدة في الإعلام العربي لمحتوى اقتصادي متخصص، وقالت: جمعت أجندة البرنامج بين المعرفة الاقتصادية العميقة والمهارات الإعلامية والتقنية الحديثة، لتمكين الشباب من إنتاج محتوى موثوق، يعكس واقع الاقتصاد ويقرّب مفاهيمه من المتلقي.

وأضافت: النجاح الذي حققه البرنامج في أولى دوراته، يمنحنا دفعة قوية نحو تطوير المزيد من المسارات المتخصصة ضمن مبادرة "صنّاع محتوى دبي"، بما يخدم توجهات الإمارة والمنطقة في تعزيز بيئة معرفية قادرة على المنافسة عالميًا.

وقد أعرب الخريجون عن تقديرهم للجهود المستمرة من قِبَل نادي دبي للصحافة، سعيا لإحداث أثر إيجابي واضح في المشهد الإعلامي العربي، بما يتبناه النادي من مشاريع نوعية وما يقوم به من خطوات هدفها تقديم قيمة مضافة حقيقية للإعلاميين تساعدهم على الوصول إلى درجات جديدة من التميز في مجالات تخصصهم، من خلال تنوّع ما يقدمه من برامج ودورات تدريبية وندوات نقاشية على مدار العام، والتي تتوج سنوياً بحدث هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية وهو "قمة الإعلام العربي"، والتي تعد المحفل الأبرز لمناقشة أهم القضايا الإعلامية وتحديد العوامل المؤثرة في مستقبل الإعلام.