يسار جرار: الذكاء الاصطناعي يُحدِث تحولات كبيرة في حياتنا

ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي، عقدت جلسة «فرص الشباب في عصر التحول الرقمي» في إطار جلسات «دردشات إعلامية» للمنتدى الإعلامي العربي للشباب، تحدث فيها الدكتور يسار جرار، عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

في بداية الجلسة طرح الدكتور يسار جرار سؤالاً مهماً يشغل كل إنسان في الوقت الحالي، وهو: «هل نحن جاهزون للمستقبل وسط ما نشهده من تغيرات هائلة في حياتنا؟»، وقال إن ما يحدث حالياً من تغيرات تقنية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي شيء لا يمكن استيعابه لكنه في نفس الوقت مشجع على الاستفادة من الفرص التي يوفرها، مشيراً إلى أن من لا يواكب هذه المتغيرات سيكون خارج سوق العمل، حيث دخل الذكاء الاصطناعي في كل شيء بحياتنا بما في ذلك الطب والإعلام.

وقال إننا نتجه إلى عصر يتحد فيه الإنسان مع الآلة، ما يخلق الكثير من التغيرات في حياتنا، فالكثير من المهن والوظائف ستختفي، ومنها على سبيل الإنسان مهنة «السائق» حينما تنتشر السيارات ذاتية القيادة وكذلك مهنة الصحافة بشكلها التقليدي، كما دخل الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض لم يتم علاجها بسهولة من خلال الطب بشكله المعروف.