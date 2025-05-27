شراكة استراتيجية بين جامعة الإمارات ومجلس دبي للإعلام

في خطوة تعكس توجّه مجلس دبي للإعلام نحو تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود في دعم قطاع الإعلام والمعرفة، أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة ومجلس دبي للإعلام عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي التي يُنظمها نادي دبي للصحافة في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور نخبة من قادة المؤسسات الإعلامية والأكاديمية على مستوى المنطقة.

تعزيز التعاون

وتهدف الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإعلام والتعليم من خلال مبادرات مشتركة تسهم في تطوير البرامج التدريبية والمشاريع المعرفية التي تخدم المجتمع وترسخ الهوية الوطنية، ودعم المبادرات المعرفية التي تواكب التحولات الإعلامية المتسارعة وتُسهم في بناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة، القادرة على صياغة خطاب إعلامي رصين يعكس رؤية دولة الإمارات وقيمها الأصيلة.

وبموجب الشراكة، سيتعاون الطرفان في تنفيذ برامج تدريبية تطبيقية متخصصة لطلبة الجامعة، ودعم التغطيات الإعلامية للمشاريع البحثية والفعاليات الكبرى، إلى جانب توفير فرص تدريب ميداني في مؤسسات إعلامية رائدة، وإطلاق مبادرات مجتمعية وثقافية ذات بُعد وطني ومعرفي. وبهذه المناسبة، أكد معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن هذا التعاون مع مجلس دبي للإعلام يعكس التزام الجامعة ببناء شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة، بما يعزز من دورها كمركز أكاديمي وفكري يسهم في دعم أولويات الدولة ورؤيتها للمستقبل.

وأضاف معاليه إن المبادرات المشتركة تتيح لطلبة الجامعة الاستفادة من الخبرات المتقدمة في قطاع الإعلام، وتمكّنهم من تطوير مهاراتهم في بيئة معرفية تطبيقية، تسهم في إعداد كوادر قادرة على صياغة خطاب إعلامي معاصر يعكس قيم الدولة ويواكب التحولات المتسارعة، إضافة إلى دعم الإنتاج البحثي والابتكار الإعلامي.

من جانبها، أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الإمارات تعكس التزام مجلس دبي للإعلام بتعزيز البنية التحتية للإعلام الوطني، عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات أكاديمية مرموقة.

وأشارت إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الشراكات إلى تمكين الكفاءات الإعلامية الشابة من أدوات الإعلام الحديث، ورفد القطاع بطاقات جديدة قادرة على التفاعل مع متغيراته المتسارعة. وأضافت: مجلس دبي للإعلام يعمل على ترسيخ شراكات نوعية تدعم توجهات دولة الإمارات نحو بناء نموذج إعلامي متكامل يُجسد رؤيتها الحضارية والإنسانية. ويمثل هذا التعاون إطاراً شاملاً لتبادل الخبرات، وتنمية المهارات، وإطلاق مبادرات إعلامية وثقافية مبتكرة تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم التميّز، ومواكبة التحوّلات المتسارعة التي يشهدها الإعلام على المستويين المحلي والعالمي.