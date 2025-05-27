«دردشات إعلامية» تستعرض مكانة السرد الإقليمي في المشهد العالمي

ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي 2025، التي تعقد في مركز دبي التجاري العالمي وتستمر حتى 28 مايو الحالي، وتزامناً مع المنتدى الإعلامي العربي للشباب، استعرضت «دردشات إعلامية» مكانة السرد الإقليمي في المشهد الإعلامي العالمي.

وعُقدت جلسة حوارية تحت عنوان «السرد الإقليمي في الإعلام العالمي»، حيث استعرض توماس خوري، المدير العام لشركة كوندي ناست الشرق الأوسط، مكانة السرد الإقليمي في المشهد الإعلامي العالمي، والتحديات التي تواجهه، وآفاق تطويره. وأدارت الجلسة حمدة النجار، تنفيذي أول إدارة المشاريع، بمجلس دبي للإعلام.

وخلال الجلسة قدّم توماس خوري رؤية تحليلية معمّقة حول كيفية بناء سرد إقليمي قادر على الوصول للمنصات العالمية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في تقديم القصص المحلية برؤية عالمية دون فقدان الهوية الثقافية.

وشدد على التزام الشركة بإنتاج صحافة عالية الجودة ورواية قصص مؤثرة تلبي تطلعات الجمهور في الشرق الأوسط، مؤكداً أن تأسيس مقر إقليمي متكامل لشركة كوندي ناست في دولة الإمارات يعكس رؤية الشركة في مواءمة استراتيجياتها مع طموحات الدولة المستقبلي.

وأكد أن المنطقة العربية غنية بسرديات إنسانية وثقافية عميقة، لكنّ تقديمها بشكل يصل إلى الجمهور العالمي يتطلب أدوات جديدة، تبدأ من فهم الجمهور المستهدف ولا تنتهي عند الشكل البصري للسرد، مشدداً على أهمية توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، إلى جانب الشراكات الدولية لتعزيز الحضور الإعلامي للمنطقة على الساحة الدولية.

كما أشار إلى أن هناك تحولاً ملحوظاً في اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالمحتوى القادم من الشرق الأوسط، لا سيما مع صعود المواهب الإعلامية الشابة، وتزايد الاستثمار في الصناعات الإبداعية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب إنتاج محتوى أصيل يرتكز على العمق المحلي.

«البودكاست يسبق الهواء»

وأكدت جلسة «البودكاست يسبق الهواء»، والتي عقدت في سياق أجندة اليوم الأول للمنتدى الإعلامي العربي للشباب في دبي، على ضرورة العمل على تطوير برامج البودكاست كصناعة إعلامية إماراتية تسهم في دعم مسيرة التطور الإعلامي عالمياً، مع تشجيع الكوادر الإعلامية الإماراتية على إطلاق محتوى صوتي إبداعي ينطلق من الإمارات إلى العالم.

أدارت النقاش في الجلسة مايا حجيج، الإعلامية في الشرق للأخبار، وحاورت كلاً من محمد قيس الإعلامي في قناة ومنصة المشهد، والكاتبة والإعلامية منى الرئيسي، والإعلامي في قناة العربية حسن الشيخ، حيث تطرق النقاش إلى مستقبل البودكاست في المنطقة والتحديات الجديدة للحفاظ على محتوى قوي.

تناولت الجلسة أبرز التحديات التي يواجهها صانع المحتوى الصوتي أو البودكاست، وأكد المشاركون أن البودكاست نجح في تحرير المادة الإعلامية من سياسة الإعلام التقليدي الصارمة، وجعلها أقرب من كل الفئات الاجتماعية، حيث يقدم المعلومة بتلقائية من دون كلفة.

وتحدثت الكاتبة والإعلامية منى الرئيسي عن تجربتها الشخصية واستراتيجياتها لتحقيق النجاح في صناعة المحتوى الرقمي، مؤكدة أنها وضعت لنفسها أهدافاً ظهرت في البداية بعيدة المنال، لاسيما بعد الانتقال من رئاسة التحرير إلى صناعة البودكاست، حيث وضعت أهدافاً طويلة المدى متحلية بالمثابرة، وقالت: «إننا نحوّل الصوت إلى قوة دافعة في استهلاك وسائل الإعلام، وأصبحت هناك منصات لا غنى عنها للمبدعين للوصول إلى الجماهير».

وذكرت أن صناعة البودكاست تشهد تطوراً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة الطلب على المحتوى الصوتي المتنوع؛ لذلك فإنه ليس بالضرورة أن كلّ مبادرة أو فكرة أن تشبه الخارج، بل يُمكننا أن نخلق مدرسة خاصة بنا في ظل وجود كوادر إماراتية قادرة على الوصول إلى العالمية.

من جهته، قال حسن الشيخ، الإعلامي في قناة العربية إن التحول من التلفزيون إلى «البودكاست»، كان تحدياً كبيراً، إذ إن هناك تفاعلاً جماهيرياً مع البودكاست أكبر بكثير من برامج الإعلام التقليدي، حيث وجد الجمهور في البودكاست مساحة أكثر عمقاً وتفصيلاً.

وقال: «قبل 10 أو 15 عاماً كانت صناعة المحتوى حبيسة البرامج التلفزيونية، لكن مع دخول البودكاست فقد كسر احتكار المؤسسات التقليدية للمعلومات، وفتح المجال أمام الأفراد والجماعات لإيصال أصواتهم دون قيود زمنية أو تحريرية صارمة».

ويرى محمد قيس الإعلامي في قناة ومنصة المشهد، أن محتوى البودكاست في المنطقة العربية متنوع وفي تطور مستمر، لدرجة أنه أصبح منافساً قوياً لأكبر البرامج الإذاعية، مشيراً إلى أنه بات يمثل بُعداً جديداً من مساحة التعبير، حيث شملت ملفات «البودكاست» مجموعة واسعة من المواضيع، ما يجعلها قناة توزيع محتوى متنوعة من الشركات الناشئة والمالية إلى متطلبات الحياة الصحية.

وتابع: «من الضروري أن يتمتع المحتوى المقدم للجمهور عبر البودكاست بقدر كبير من الصراحة والعفوية، مقارنة بما يقدم على المنصات الأخرى، لأنه قد يقدم لمدد طويلة قد تزيد على الساعة، مؤكداً أن الوصول إلى الأعداد الكبيرة من المتابعين ونسب الاستماع العالية للمحتوى العربي ستتحقق للمحتوى الملهم القادر على المنافسة الوصول إلى العالمية.

مجتمعات أون لاين

ضمن جلسات «دردشات إعلامية» عقدت جلسة بعنوان «مجتمعات أون لاين» أدارتها عائشة بن كلي، خبير إدارة مشاريع، بمجلس دبي للإعلام، وسط حضور شبابي وتفاعل لافت، وتحدث في الجلسة ممثلون عن ثلاث من أبرز المنصات والمؤثرين في مجال الإعلام الرقمي ونمط الحياة، وهم: حصة العجلة من Wild Arab West وحصة الجسمي من Dubai Food Babes، وهولي وليم من The Huntrcom، حيث قدّم المتحدثون رؤى ملهمة حول صناعة المحتوى الرقمي، ودور المؤثرين في تشكيل الخطاب المجتمعي، وتعزيز التواصل مع الجمهور في ظل التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

وتطرقت النقاشات إلى تجارب المشاركين في بناء منصاتهم الرقمية، وكيفية الحفاظ على الأصالة والمصداقية في المحتوى، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالاستمرارية، والتعامل مع التغيرات المستمرة في مشهد المنصات الاجتماعية.