«دبي للصحافة» يتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام و«مونيفاي»

مريم الملا: شراكاتنا النوعية تفتح أمام المواهب وصنّاع المحتوى آفاقاً أوسع للتعلم والتطوير

منى بوسمرة: التعاون يعزز تطوير الكفاءات الإعلامية وصقل مهارات المواهب

ألبرت شفيق: نتطلع إلى توظيف خبراتنا لدعم المواهب وصنّاع المحتوى وتعزيز قدراتهم

أعلن نادي دبي للصحافة توقيع اتفاقيتي تعاون مع أكاديمية دبي للإعلام و«مونيفاي»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتطوير المواهب وصنّاع المحتوى، وتوسيع فرص تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة، تسهم في تنمية القدرات المهنية والإبداعية.

وتركز الاتفاقية مع أكاديمية دبي للإعلام على التعاون في مجالات التدريب وتطوير المواهب، وتبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم ورش العمل والفعاليات المشتركة، بما يسهم في صقل مهارات الكفاءات الإعلامية وصُنّاع المحتوى، وتعزيز استفادتهم من الخبرات المتخصصة وبرامج التطوير المهني، إلى جانب تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة تخدم أهداف الطرفين.

وتعزز الاتفاقية مع «مونيفاي» التعاون في تبادل المعرفة والخبرات وتنفيذ المبادرات والأنشطة المشتركة، بما في ذلك مجموعات العمل وورش العمل والفعاليات، كما تتيح للمشاركين الذين يتم ترشيحهم الاستفادة دون رسوم من المبادرات المحددة ضمن الاتفاقية، بما يدعم فرص التعلم والتطوير وتنمية المهارات.

فرص للتطوير

وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار حرص النادي على بناء شراكات نوعية، تدعم تطوير المواهب والكفاءات، وقالت: «نواصل توسيع شبكة شراكاتنا مع الجهات المتخصصة بما يفتح أمام المواهب وصنّاع المحتوى فرصاً أوسع للتعلّم والتطوير، والاستفادة من الخبرات والمعارف المتخصصة، ويسهم في تعزيز قدراتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى».

خطوة مهمة

من جانبها قالت منى بوسمرة، مديرة أكاديمية دبي للإعلام: «يمثل التعاون مع نادي دبي للصحافة خطوة مهمة في تعزيز التكامل في مجال تطوير الكفاءات الإعلامية، وتوفير فرص نوعية للتدريب وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في صقل مهارات المواهب وإعدادها لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي والرقمي».

تبادل خبرات

بدوره قال ألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مونيفاي»: «يسعدنا التعاون مع نادي دبي للصحافة في شراكة تسهم في توسيع فرص التعلم والتطوير وتبادل الخبرات، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وإمكاناتنا لدعم المواهب وصُنّاع المحتوى، وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف جديدة، تعزز قدراتهم المهنية والإبداعية، وتساعدهم على مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة الإعلام وصناعة المحتوى الرقمي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الرقمية والتقنيات الحديثة».

وتأتي الاتفاقيتان ضمن جهود نادي دبي للصحافة لتوسيع منظومة شراكاته الداعمة للتدريب والتطوير وتبادل المعرفة، بما يسهم في تنمية المواهب وتعزيز قدرات صُنّاع المحتوى.