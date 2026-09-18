«دبي للإعلام» يناقش مستقبل الدراما والموسيقى وصناعة المحتوى

اختتم مجلس دبي للإعلام مشاركته الفاعلة في «قمة الإعلام العربي 2026»، ببرنامج متنوع من الجلسات والحوارات المتخصصة التي نظمها مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع للمجلس، ضمن فعاليات اليوم الثالث للقمة، بمشاركة نخبة من الفنانين وصنّاع الدراما والموسيقى والمنتجين والمبدعين والخبراء من المنطقة والعالم.

وجاءت مشاركة المجلس من خلال «منتدى الأفلام»، الذي شكّل منصة لاستشراف التحولات المتسارعة في الصناعات الإبداعية، ومناقشة مستقبل الدراما والإنتاج الموسيقي وصناعة المحتوى في ظل التطور التقني المتلاحق، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التي توفرها المنصات الرقمية والشراكات الدولية أمام المواهب العربية للوصول إلى أسواق وجماهير جديدة.

وعكست جلسات اليوم الثالث حرص مجلس دبي للإعلام على دعم الحوار المهني حول مستقبل القطاعات الإبداعية، وتعزيز التكامل بين المواهب والمؤسسات الإنتاجية والمنصات الإعلامية والتقنية، بما يسهم في تطوير محتوى عربي أكثر ابتكاراً وتنافسية، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى، وملتقى للمبدعين، والخبرات، والاستثمارات.

وضمن جلسات المنتدى، جمعت جلسة «أغانٍ خليجية شكّلت ذاكرة جيل كامل» كلاً من الملحن فايز السعيد، والشاعر علي الخوار، والمخرج سهيل العبدول، في حوار استعاد محطات بارزة من مسيرة الأغنية الخليجية.