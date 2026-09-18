علي جابر: الإعلام في مرحلة تحول كبرى

أكد علي جابر، الرئيس التنفيذي لمحتوى القنوات ومنصة «شاهد»، أن الإعلام يعيش مرحلة تحول كبرى، انتقل خلالها من كونه وسيلة لنقل المعلومات إلى صناعة قائمة على المحتوى والإبداع، وجذب انتباه الجمهور، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ودبي تحديداً توفران بيئة متكاملة لنمو الصناعة الإعلامية، واستقطاب المواهب والاستثمارات.

جاء ذلك خلال حديثه في جلسة «جيل جديد.. إعلام جديد»، ضمن فعاليات المنتدى الإعلامي العربي للشباب في اليوم الثالث والختامي لقمة الإعلام العربي الـ24، وأدارها عيسى العوضي، المخرج الإبداعي ومؤسس شركة «معاً» للإنتاج الفني. واستعاد جابر خلال الجلسة تجربته في دبي التي بدأت عام 2003، مؤكداً أن السنوات الـ23 التي قضاها في الإمارات شكلت محطة أساسية في حياته ومسيرته المهنية، وأسهمت في تحقيق «نقلة نوعية» في عمله الإعلامي.

وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي أكد جابر أنه سيكون من أكبر عوامل التغيير في الإعلام، لكنه شدد على أن تأثيره لا يعني بالضرورة استبدال المذيعين أو الكتاب، بل يتطلب من العاملين في القطاع فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها لتقليل المهام الروتينية، ومنح مساحة أكبر للإبداع والعمل الخلاق. واختتم علي جابر بالتأكيد على أن التحدي الأكبر أمام الإعلام العربي يتمثل في تطوير سردية عربية قادرة على تجاوز حدود المنطقة واللغة، والوصول إلى الجمهور غير الناطق بالعربية.