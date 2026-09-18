تعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة دبي و«مونيفاي» لتطوير المواهب

ضمن فعاليات «قمة الإعلام العربي 2026»، وبحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، وقّع المكتب الإعلامي لحكومة دبي ومنصة «مونيفاي»، المنصة الإعلامية المالية والاقتصادية الموجهة للجيل الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مذكرة تفاهم لتأسيس إطار تعاون يمتد لثلاث سنوات، بهدف دعم تطوير المواهب الإعلامية وصناعة المحتوى.

وقّع المذكرة مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، وألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مونيفاي»، ويأتي توقيع المذكرة في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولات متسارعة، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التغير المستمر في سلوكيات الجمهور وأساليب إنتاج المحتوى واستهلاكه.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث المكتب الإعلامي لحكومة دبي و«مونيفاي» فرص التعاون في تنظيم ورش العمل والدورات المتخصصة والجلسات التدريبية، وتبادل المعرفة والخبرات، والمشاركة في البرامج والفعاليات ذات الصلة، إلى جانب دعم صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي.

ويجمع التعاون بين جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تطوير المواهب والارتقاء بالقطاع الإعلامي، ورسالة «مونيفاي» الهادفة إلى تمكين الجيل الجديد من اتخاذ قرارات أكثر وعياً واكتشاف الفرص المناسبة، من خلال تقديم المحتوى المالي بصورة واضحة وعملية تتناسب مع اهتمامات الجمهور من الأجيال الشابة.

وأكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أهمية الشراكات التي تجمع المؤسسات الإعلامية والخبرات المتخصصة في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على مواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع، مشيرة إلى أن التعاون مع «مونيفاي» سيوفر فرصاً للتعلم العملي وتطوير المهارات في مجالات صناعة المحتوى الإعلامي والرقمي.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تنسجم مع ما تركز عليه «قمة الإعلام العربي 2026» من دعم المواهب الناشئة، وتطوير قدراتها، وتعزيز جاهزيتها للاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة إعلام أكثر قدرة على مواكبة المستقبل.

من جانبه، قال ألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مونيفاي»: «يسعدنا التعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن إطار يعكس التزامنا المشترك بتطوير الجيل الجديد من المواهب الإعلامية ودفع الابتكار في القطاع ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا من خلال التعلم العملي، والمساهمة في طموح دبي نحو بناء قطاع إعلامي حديث وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل».