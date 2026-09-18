دبي للإعلام و«يورونيوز» يبحثان التعاون وتبادل الخبرات

منى المرّي:

مد المزيد من جسور التواصل بين الإعلام العربي وأفضل التجارب العالمية

دبي نجحت في بناء منظومة تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات الدولية والإقليمية

بحثت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، سبل تعزيز التعاون والشراكة بما يخدم مصالح الطرفين، لاسيما في ضوء خطط الشبكة الأوروبية للتوسع في تقديم المحتوى العربي.

وخلال لقاء جرى على هامش قمة الإعلام العربي في دبي، رحّبت معالي منى المرّي باستضافة القمة، وضمن دورتها الأكبر منذ انطلاقها، لمنتدى يورونيوز، والذي يُعقد للمرة الأولى خارج القارة الأوروبية، بما لهذه المشاركة من دلالة على مدى التقدير الدولي المتنامي للقمة، منوهةً بأثر الاستضافة في توسيع دائرة الحوار ومد المزيد من جسور التواصل بين الإعلام العربي وأصحاب أفضل التجارب الإعلامية العالمية، إعمالاً لنهج دبي كمنصة رئيسة للقاء وبناء الشراكات.

وتناول اللقاء مجالات التعاون الممكنة بين مجلس دبي للإعلام و«يورونيوز»، بما في ذلك تطوير المحتوى الإعلامي، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع إعلامية مشتركة تستفيد من الإمكانات المتقدمة التي توفرها دبي للمؤسسات الإعلامية العالمية، وما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة إعلامية متكاملة وبيئة محفزة للابتكار والاستثمار في القطاع.

كما بحث الجانبان فرص توسيع الشراكة بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام عالمياً، وفي مقدمتها التحوّل الرقمي، والممارسات المواكبة لتغير أنماط استهلاك المحتوى، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتوزيعه.

وتطرّق اللقاء إلى إعلان «يورونيوز» عزمها إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية، إلى جانب خططها لافتتاح مكاتب إقليمية جديدة في المنطقة، بما يعزز حضور الشبكة في العالم العربي ويوسع نطاق تغطيتها وتواصلها مع الجمهور العربي.

منى المرّي خلال اللقاء مع بيدرو فارغاس

وأكدت معالي منى غانم المرّي أن الشراكة مع المؤسسات الإعلامية العالمية تمثل أحد محاور استراتيجية المجلس لترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للابتكار الإعلامي، بما لتلك الشراكة من أثر لاسيما على صعيد أعداد وتأهيل الكادر الإعلامي الوطني، وإمداده بالأدوات والمعارف المهنية والتقنية التي تؤكد حضوره المؤثر والملموس في مسيرة تطوير الإعلام في دبي ودولة الإمارات، وتسهم في الارتقاء بمنظومة الإعلام المحلي وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أكد بيدرو فارغاس حرص يورونيوز على تعزيز حضورها في المنطقة العربية، مشيراً إلى حرص الشبكة على تطوير روابطها مع جمهور العالم العربي، مثمناً مكانة دبي مركزاً محورياً لصناعة الإعلام ومؤكداً تطلع الشبكة لتوسيع التعاون في مجال المحتوى الموجّه للمنطقة.

زيارة

من جهة أخرى زارت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بالتزامن مع انعقاد «قمة الإعلام العربي 2026»، مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في مدينة دبي للإعلام، حيث التقت قيادات الوكالة وفرق العمل، وهنأتهم بالتوسعة الجديدة للمكتب وزيادة عدد العاملين فيه، بما يعزز حضور الوكالة وعملياتها الإخبارية في منطقة الخليج.

وكانت ماري أودوار، سفيرة فرنسا لدى دولة الإمارات، قد افتتحت المكتب بعد توسعته، بحضور جان كريستوف باريس، القنصل العام الفرنسي.

وخلال الزيارة، قامت معالي منى المرّي بجولة في المكتب، رافقها خلالها فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية، وعز الدين سعيد، المدير الإقليمي للوكالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكريستيان أوتون، رئيس التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اطلعت معاليها على عمليات الوكالة في دبي والمنطقة، والتقت أعضاء الفرق التحريرية والتشغيلية، وناقشت مع مسؤولي الوكالة أبرز التحولات التكنولوجية والمهنية التي تعيد تشكيل صناعة الإعلام عالمياً.

وأكدت معالي منى المرّي أن دبي تعتز بالشراكات طويلة الأمد التي تجمعها بالمؤسسات الإعلامية العالمية التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها ومنطلقاً لعملياتها في المنطقة، مشيرة إلى أن استمرار هذه المؤسسات في النمو والتوسع من دبي بعد عقود من انطلاق أعمالها فيها يعكس قوة هذه الشراكات واستدامتها.

وقالت معاليها: «نقدّر في دبي مثل هذه الشراكات الممتدة مع المؤسسات الإعلامية العالمية، ونعتز بأن نرى المؤسسات التي اختارت دبي مقراً لها منذ عقود تواصل اليوم نموها وتوسعها من الإمارة».

وأضافت معاليها: «نجحت دبي في بناء منظومة إعلامية ديناميكية تستقطب أبرز المؤسسات والكفاءات والخبرات الدولية والإقليمية، ونتطلع دائماً إلى تعزيز شراكاتنا مع مجتمع الإعلام العالمي وتوفير البيئة التي تمكن مؤسساته من النمو والابتكار وتطوير أعمالها».

وأشارت معاليها إلى أن تزامن توسعة المكتب مع انعقاد «قمة الإعلام العربي 2026» يأتي في وقت تجمع فيه القمة نخبة من أبرز القيادات والخبرات الإعلامية من المنطقة والعالم، مؤكدة أهمية استمرار الحوار والتعاون مع المؤسسات الإعلامية الدولية بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

من جانبه، قال فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية: «يسعدنا توسيع حضورنا في دبي، التي تمثل موقعاً محورياً للوكالة، وحلقة وصل بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».