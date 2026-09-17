أحمد بن محمد يشهد توقيع سلسلة مذكرات تفاهم لدعم الإعلام وصناعة المحتوى

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم التي جمعت مجلس دبي للإعلام، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للصحافة بعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأكاديمية الرائدة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، بلدية دبي، اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، محاكم دبي، جمارك دبي، مجموعة إينوك، جامعة دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، كليات التقنية العليا. وتهدف الاتفاقيات لبناء القدرات الإعلامية وتطوير الكفاءات الشابة في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، بما يدعم مكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في الإعلام وصناعة المحتوى والابتكار.