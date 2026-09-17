أحمد بن محمد يشهد تخريج دفعات جديدة من 4 برامج إعلامية متخصصة

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تخريج دفعات جديدة من أربعة برامج إعلامية متخصصة، وذلك ضمن اليوم الختامي لفاعليات "قمة الإعلام العربي 2026"، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب الإعلامية وصُنّاع المحتوى، وتطوير قدراتهم المهنية والإبداعية بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.

شمل التخريج منتسبي برنامج صُنّاع المحتوى الصحي، وبرنامج DXB500، وبرنامج صُنّاع المحتوى الثقافي، وبرنامج البودكاست العربي، وهي برامج تجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، وتركز على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى المتخصص والرقمي، والاستفادة من الأدوات والتقنيات الحديثة للوصول إلى الجمهور بصورة أكثر تأثيراً وفاعلية.

ويركز برنامج صُنّاع المحتوى الصحي على تطوير مهارات المشاركين في تقديم المعلومات والموضوعات الصحية بأساليب مبسطة وموثوقة وجاذبة للجمهور، وتعزيز قدرتهم على توظيف أدوات صناعة المحتوى والمنصات الرقمية في رفع مستوى الوعي الصحي.

ويعمل برنامج DXB500 على إعداد وتطوير جيل جديد من صُنّاع المحتوى، من خلال تزويد المشاركين بالمهارات العملية والأدوات الحديثة التي تمكنهم من ابتكار محتوى رقمي مؤثر، وبناء حضور فاعل على المنصات الرقمية، ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة المحتوى.

أما برنامج صُنّاع المحتوى الثقافي، فيركز على تطوير قدرات المشاركين على تقديم موضوعات الثقافة والتراث والفنون بأساليب حديثة ومبتكرة، والاستفادة من أدوات السرد الرقمي في إنتاج محتوى قادر على الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور وتعزيز حضور المحتوى الثقافي على المنصات المختلفة.

ويهدف برنامج البودكاست العربي إلى تطوير مهارات المواهب العربية في صناعة المحتوى الصوتي، بدءاً من تطوير الفكرة وبناء القصة وإعداد المحتوى، وصولاً إلى التسجيل والإنتاج والنشر، مع التركيز على الجوانب الإبداعية والمهنية والتقنية التي تسهم في إنتاج برامج بودكاست ذات جودة وتأثير.

ويعكس تخريج الدفعات الجديدة الاهتمام بتوفير مسارات تدريبية متخصصة تواكب تنوع مجالات صناعة المحتوى، وتمنح المواهب فرصاً للتعلم والتطبيق والاستفادة من خبرات المتخصصين، بما يعزز قدرتها على ابتكار محتوى نوعي يلبي تطلعات الجمهور.

والتُقطت لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم صورة جماعية مع منتسبي "برنامج القيادات الإعلامية" التابع لمجلس دبي للإعلام، والذي يأتي في إطار المبادرات الهادفة إلى تطوير الكفاءات الإعلامية وتعزيز قدراتها المهنية والقيادية.

يأتي الاحتفاء بالمواهب الإعلامية خلال "قمة الإعلام العربي 2026" تأكيداً على أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات، وإعداد جيل قادر على الاستفادة من التقنيات الحديثة ومواكبة المتغيرات التي تعيد تشكيل مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى في المنطقة.

وانطلقت قمة الإعلام العربي من دبي بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العام 2001، تحت مسمى "منتدى الإعلام العربي".

وعملت القمة على مدار نحو 25 عاماً على الإسهام بدور ملموس في تطوير الإعلام العربي والارتقاء بمخرجاته. واكبت القمة التحوّل الرقمي السريع وما أثمره من منصات إعلامية جديدة، لتتوسع القمة وتزيد مساحة الحوار، ولتصبح اليوم مظلة تضم 8 منتديات متخصصة، إضافة إلى ثلاث جوائز رئيسية، محافظةً على مكانتها كالحدث الإعلامي الأكبر على مستوى العالم العربي.

وتُعد الدورة الرابعة والعشرون للقمة، التي تُعقد بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، هي الأكبر في تاريخها، إذ تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، ما يزيد على 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، في أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية ستضم رموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة.

وتضم القمة تحت مظلتها: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى "دبي بودفست"، إلى جانب منتديات وفعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية، فضلاً عن جلسات تدريب وورش عمل متخصصة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. كما تشمل القمة: جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب "إبداع"، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.