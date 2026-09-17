أنور قرقاش: منتدى الإعلام العربي أصبح بيتاً للإعلام العربي وملتقى لأجياله

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن منتدى الإعلام العربي أصبح بيتًا للإعلام العربي وملتقى لأجياله.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : "سعدت كثيراً بالمشاركة في منتدى الإعلام العربي، وبالحوار الممتع مع الصديق والأستاذ الفاضل عماد الدين أديب، بما يحمله من خبرة وذاكرة إعلامية ثرية.

ولهذا المنتدى مكانة خاصة، فخمسة وعشرون عاماً من جمع الإعلاميين العرب والاحتفاء بإبداعاتهم وإنجازاتهم ومواكبة تحولات منطقتنا ومشهدنا الإعلامي جعلت منه بيتاً للإعلام العربي وملتقى لأجياله.

كل التقدير لهذه المسيرة الجميلة، وللقائمين عليها".