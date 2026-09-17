نجومية ما بعد الصافرة تبرز في دبي





شهدت جلسة "نجومية ما بعد الصافرة" ضمن فعاليات اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي 2026 في دبي بنسختها الرابعة والعشرين، تسليط الضوء على آليات صناعة المحتوى الرياضي المؤثر والتفاعل الصادق مع الجماهير. وقدم الجلسة الإعلامي جاسم الشحيمي، حيث استضاف خلالها ثلاثة من أبرز نجوم التفاعل الجماهيري والمحتوى الرقمي في الملاعب العربية والعالمية، وهم الإعلامي إبراهيم فايق من قناة "إم بي سي مصر"، وصانع المحتوى العماني محمد النوفلي، وصانع المحتوى اللبناني بلال الحداد، وسط حضور إعلامي واسع للاستفادة من تجاربهم في حشد المتابعين وبناء الهوية الرقمية.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق خلال الجلسة عن كواليس تفاعله الإعلامي مع المنتخب المصري إبان مشاركته الرياضية، مؤكداً أن التفاعل الصادق والموضوعي من شأنه أن يخدم كلاً من المنتخب والمشاهد على حد سواء. وأوضح فايق أن معايشته القريبة لنجوم المنتخب والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن أسهمت في تقديم تغطية إيجابية ومتوازنة، لافتاً إلى الحلقة التي قدمها قبل مباراة مصر ونيوزيلندا، والتي اتسمت بجرعة عاطفية وطاقة دعم إيجابية انعكست على نتيجة المباراة. وثمّن فايق الإشادة التي حظي بها من مدرب المنتخب المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، حيث أثنى الأخير على الدور الفعال للإعلام الرياضي الداعم. وأعرب فايق عن سعادته بالتواجد في قمة الإعلام العربي بدبي، مشيراً إلى أن إمارة دبي غدت محطة نجاح وركيزة أساسية لترسيخ نجومية معظم القامات الإعلامية والمبدعين العرب، مؤكداً أن تميزها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الناجحة ورعايتها لصناع المحتوى يعكس رؤيتها المتقدمة في تطوير القطاع الإعلامي.

من جهته، عبّر صانع المحتوى العماني ولاعب كرة القدم الاستعراضية "الفري ستايل" محمد النوفلي عن اعتزازه بالتكريم والترحيب الذي حظي به في دبي، مشيراً إلى الروابط الوثيقة التي تجمعه بدولة الإمارات. وأوضح النوفلي أنه اختار تقديم نمط مغاير من المحتوى الرياضي خلال مشاركته في تغطية النسخة الماضية من بطولة كأس العالم، حيث ركز على نقل كواليس البطولة من وسط الجماهير عبر دمج المعلومات الرياضية بالعروض الاستعراضية لفنون كرة القدم في مختلف الملاعب، مما مكنه من تقديم تجربة خفيفة وممتعة للجمهور دون تكبد مشقة الترحال الميداني التقليدي التي يعاني منها عادةً صناع المحتوى في البطولات الكبرى.

وفي سياق متصل، استعرض صانع المحتوى اللبناني بلال الحداد تجريبه الاستثنائية التي مكنته من دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد تحقيقه مليار مشاهدة موثقة. وأشار الحداد إلى أنه اعتمد نهجاً مبتكراً من خلال صناعة بطولة رياضية خاصة به داخل لبنان بدلاً من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة كأس العالم من داخل الملاعب هناك، وذلك لتجنب تعقيدات السفر وبيروقراطية الإجراءات وتباعد المسافات بين الولايات. وأكد الحداد أن النجاح الذي حققه يثبت أن النجومية الحقيقية وتأثير الإعلام لا يتوقفان عند صافرة النهاية داخل المستطيل الأخضر، بل يمتدان إلى ما بعد الصافرة عبر الشاشات والمنصات الرقمية.

وعن علاقته بمدينة دبي، وصف الحداد إمارة دبي بأنها تحكم مسيرته كعلامة فارقة في صناعة المحتوى، نظرًا لدورها المستمر في تكريم المبدعين وتحفيزهم. واستذكر الحداد لقطة استثنائية شهدتها دبي عند لقائه بالنجم العالمي الكريستيانو رونالدو، مشيراً إلى أنها أصبحت من أجمل الذكريات في حياته والتي يعتاد استحضارها لاستعادة توازنه النفسي والذهني في أوقات الضغط العملي. واختتم الحداد كلمته بالتأكيد على أن المصداقية، والابتعاد عن الإساءة والسباب، واحترام الرأي الآخر، تشكل جميعها رأس المال الحقيقي الذي لا يمكن التنازل عنه لبناء علاقة متينة ومستدامة مع الجمهور في عالم صناعة المحتوى.