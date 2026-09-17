لطيفة بنت محمد تلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جورجيا على هامش قمة الإعلام العربي 2026

التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم، معالي ماكا بوتشوريشفيلي، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في جورجيا، وذلك على هامش مشاركتها في «قمة الإعلام العربي 2026» المنعقدة في دبي.

ورحّبت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بمعالي ماكا بوتشوريشفيلي، مؤكدةً عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجورجيا، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء أهمية تعزيز التواصل الثقافي والإعلامي، والاستفادة من دور الإعلام والصناعات الإبداعية في مدّ جسور التقارب بين الشعوب، ودعم الحوار البنّاء وتبادل المعرفة والخبرات، إلى جانب استعراض التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي وما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرص لتطوير القطاع.

من جانبها، أعربت معالي ماكا بوتشوريشفيلي عن سعادتها بالمشاركة في قمة الإعلام العربي، مشيدةً بالمكانة العالمية التي تتمتع بها دبي وقدرتها على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، وبالدور الذي تؤديه القمة في جمع القيادات الإعلامية وصنّاع القرار والمبدعين من المنطقة والعالم.

كما جرى خلال اللقاء الذي حضره سعادة جورج جانجافا، سفير دولة جورجيا لدى الدولة، تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث الفرص الكفيلة بدعم التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الروابط بين دولة الإمارات وجورجيا لاسيما على صعيد العلاقات الثقافية والإعلامية.