قمة الإعلام العربي تستعرض ثقافات العالم بعدسة الرحالة





أكد صناع محتوى مشاركون في جلسة «ثقافات العالم بعدسة الرحالة»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، أن السفر يتجاوز اكتشاف الوجهات والمعالم، ليصبح تجربة إنسانية تتيح التعرف إلى الذات وثقافات الشعوب وتفاصيل حياتهم، مشيرين إلى أن صناعة محتوى السفر تحولت من تجربة عفوية إلى عمل يتطلب التخطيط والإدارة والقدرة على رواية القصص.

وأدارت الجلسة سالي سعيد، وشارك فيها صناع المحتوى راشد الرميثي وشريف نبيل ومحمد السليبي، حيث استعرضوا تجاربهم في السفر وصناعة المحتوى، وتحدثوا عن اختيار الوجهات وتحديات الرحلات وأهمية تحويل التجربة الشخصية إلى قصة تصل إلى الجمهور.

وقال راشد الرميثي، إن السفر تجربة شخصية تختلف من شخص إلى آخر؛ فبينما يبحث البعض عن الراحة والطبيعة، يفضل آخرون المغامرة واكتشاف الأماكن غير المألوفة. وأوضح أن الابتعاد عن البيئة المعتادة يمنح الإنسان فرصة للتعرف إلى جوانب جديدة من شخصيته وقدراته.

وأشار إلى أن صناعة محتوى السفر بدأت لدى كثير من صناع المحتوى بصورة عفوية، قبل أن تتحول إلى عمل أكثر تنظيماً يتطلب تحديد الوجهات والميزانية والمعدات وخطة العمل. وأوضح أن بداياته اعتمدت على التمويل الشخصي، قبل أن يبدأ دخل المحتوى في المساهمة في تمويل الرحلات، مؤكداً أهمية تنويع مصادر الدخل لصانع المحتوى.

وفيما يتعلق بالمعدات، أكد الرميثي أن امتلاك أحدث الأجهزة لا يضمن بالضرورة تقديم محتوى أفضل، مشيراً إلى أن الهاتف يمكن أن يكون أداة كافية، فيما تبقى القدرة على نقل الصورة والفكرة بصورة واضحة ومؤثرة هي الأهم.

من جانبه، قال شريف نبيل، إن الإنسان قد يبدأ السفر بهدف اكتشاف العالم، لكنه يكتشف خلال الرحلة جوانب جديدة من نفسه. واستذكر تجربة شخصية خلال عمله مهندساً في قطاع النفط، عندما قادته رحلة استمرت تسعة أيام إلى إعادة التفكير في مستقبله، لتصبح نقطة تحول في مسيرته.

وأوضح أن الصورة التي تصل إلى الجمهور لا تعكس حجم العمل الذي يقف خلفها، فالرحلة تحتاج إلى إعداد مسبق يشمل التصوير والتنقل والمعدات واختيار المواقع. وأشار إلى تجربة تصوير استمرت 3 أيام في الجبال لإنتاج مادة مدتها نحو 40 دقيقة، مؤكداً أن مشقة السفر جزء من التجربة، وأن الرحلات الصعبة غالباً ما تترك أثراً أكبر في الذاكرة.

وأما محمد السليبي، فأكد أن السفر بالنسبة إليه لا يقتصر على زيارة المعالم، بل يقوم على التعرف إلى الناس وثقافاتهم وطريقة حياتهم، معتبراً أن هذا الجانب يمنح الرحلة معناها الحقيقي. وأوضح أنه يفضل السفر منفرداً عند صناعة محتوى لمنصات التواصل، بينما يعمل ضمن فريق عند إنتاج برامج أو سلاسل لصالح جهات إعلامية. وشدد على أن هدفه الأساسي هو اكتشاف العالم، وأن صناعة المحتوى جاءت وسيلة لمشاركة هذه التجربة مع الجمهور.