«قمة الإعلام العربي 2026» تختتم أعمالها اليوم.. صناعة وتأثير واستشراف لمستقبل الإعلام

تختتم اليوم قمة الإعلام العربي 2026 أعمالها في دبي، لدورتها الرابعة والعشرين ويوبيلها الفضي، بعد أيام حافلة بالنقاشات والجلسات التي جمعت نخبة من الإعلاميين وصناع القرار والخبراء، لبحث واقع صناعة الإعلام والتحولات المتسارعة التي تعيد رسم ملامحها، من تطور أدوات صناعة المحتوى إلى تنامي تأثير المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في المشهد الإعلامي.

وفي يومها الختامي، تواصل القمة طرح الملفات التي تشغل مستقبل المهنة، ودور الإعلام في صناعة الوعي والتأثير، إلى جانب استشراف الفرص والتحديات التي تفرضها التقنيات الجديدة وتغير أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى، في وقت باتت فيه قدرة المؤسسات الإعلامية على مواكبة التحول والابتكار عنصراً أساسياً في الحفاظ على حضورها وتأثيرها.

وشهدت فعاليات اليوم الأول والثاني من القمة حزمة من الفعاليات المتنوعة التي سلطت الضوء على مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى التحولي وورش عمل وجلسات حوارية تناقش الإنتاج السينمائي والدرامي؛ ومستقبل العمل الاعلامي ورعاية المواهب العربية .