صناعة الإعلام العالمية تزداد نمواً بدعم التكنولوجيا

أكد بيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز» والرئيس التنفيذي لشركة «ألباك كابيتال»، أن صناعة الإعلام العالمية تدخل مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة.

وتغيّر أنماط استهلاك المحتوى، واتساع دور المنصات الرقمية، بما يعزز فرصها للتحول إلى صناعة تريليونية ذات تأثير اقتصادي واستراتيجي متزايد.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «صناعة إعلامية بقيمة تريليون دولار»، عُقدت ضمن فعاليات «منتدى يورونيوز»، في اليوم الثاني لـ«قمة الإعلام العربي 2026».

وذلك مع انعقاد المنتدى للمرة الأولى خارج أوروبا، في خطوة تعكس المكانة العالمية المتنامية للقمة ودورها في استقطاب أبرز المؤسسات والقيادات الإعلامية الدولية لمناقشة مستقبل القطاع.

تحولات

وناقشت الجلسة، التي أدارتها نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، التحولات التي تشهدها صناعة الإعلام، واقتصادات الأخبار، والاستدامة المالية للمؤسسات الإعلامية، وثقة الجمهور، إلى جانب اتجاهات الاستثمار العالمي في القطاع.

وسلّط بيدرو فارغاس الضوء على القيمة المستدامة للعلامات الإخبارية الراسخة، موضحاً أن الجمهور يميل عند وقوع الأحداث الكبرى إلى العودة إلى المؤسسات الإعلامية التي يثق بها، ما يؤكد أن المصداقية المتراكمة تظل من أهم الأصول التي تمتلكها المؤسسات الصحافية.

وتطرقت الجلسة إلى اقتصادات صناعة الإعلام والتحديات المرتبطة بتمويل المؤسسات الإخبارية، حيث شدد فارغاس على ضرورة امتلاك المؤسسات الإعلامية استراتيجية واضحة وطويلة المدى.

وإدارة مواردها المالية بكفاءة ومسؤولية، مؤكداً أن القوة المالية ترتبط بصورة مباشرة باستقلالية المؤسسة وقدرتها على الاستمرار والتطور.

واستعرض بيدرو فارغاس، انطلاقاً من تجربة «يورونيوز»، التحولات التي طرأت على آليات إدارة غرف الأخبار، وأساليب عمل الصحافيين وإنتاج المحتوى، بما في ذلك تبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة في صناعة الأخبار، تواكب التطورات التقنية وتغير أنماط استهلاك الجمهور للمحتوى،

كما تناول بيدرو فارغاس اتجاهات الاستثمار الإعلامي عالمياً، مشيراً إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالأسواق الإعلامية الكبرى، وإلى احتفاظ المؤسسات والعلامات الإعلامية المعروفة بقيمتها وقدرتها على جذب الاستثمارات، بفضل حضورها الراسخ وعلاقات الثقة التي أسستها مع الجمهور.

وفي حديثه عن العلاقات بين أوروبا والعالم العربي أكد بيدرو فارغاس عمق الروابط التي تجمع المنطقتين، وأهمية تعزيز الحوار والتواصل والتفاهم المتبادل بينهما.

مشيراً إلى حضور «يورونيوز» في المنطقة من خلال تغطياتها الإخبارية وخدماتها الرقمية باللغة العربية ومكاتبها الإقليمية.

وأعلن خلال الجلسة عزم الشبكة تعزيز حضورها في العالم العربي، من خلال إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية، بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي وفريق عمل جديد، إلى جانب خطط لافتتاح مكاتب إقليمية جديدة، بما يوسّع نطاق تغطيتها، ويعزز تواصلها مع الجمهور العربي.

ويستقطب «منتدى يورونيوز»، المقام تحت مظلة «قمة الإعلام العربي»، رؤى وخبرات دولية تسهم في إثراء النقاش حول التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، واستشراف مستقبل الصحافة في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية وتغير احتياجات الجمهور.

بيدرو فارغاس ديفيد:

الإعلام العالمي أمام صناعة تريليونية تقودها التكنولوجيا واقتصاد المحتوى

العلامات الإخبارية الراسخة تحافظ على قيمتها مع عودة الجمهور للمصادر الموثوقة في الأحداث الكبرى

«يورونيوز» تعلن إعادة إطلاق خدمتها التلفزيونية باللغة العربية وافتتاح مكاتب إقليمية جديدة