إلياس بوصعب: لبنان أمام مرحلة مفصلية تتطلب توافقاً سياسياً داخلياً وخارجياً

أكد إلياس بوصعب، نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، أن لبنان يقف أمام مرحلة مفصلية تتطلب توافقاً سياسياً داخلياً وخارجياً، وتغليب لغة الحوار والتفاوض لتهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الاستقرار.

مشيراً إلى أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمباحثات بين القوى السياسية اللبنانية «تراوح مكانها» حالياً، في ظل التطورات الإقليمية المستمرة وانعكاساتها المباشرة على الوضع اللبناني.

وخلال جلسة «لبنان.. أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار»، ضمن جلسات منتدى الإعلام العربي التي أدارها الإعلامي روبير النخل من قناة «سكاي نيوز عربية» في إطار قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، شدد بوصعب على أن استعادة الاستقرار تمثل المدخل الأساسي لانتقال لبنان من مرحلة الأزمة إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

مؤكداً أن الأزمات، مهما بلغت حدتها، يمكن أن تتحول إلى فرص عندما تتوافر الإرادة السياسية والرؤية الواضحة للمستقبل. وأشار إلى ما تعلمه من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أن الأزمات يمكن تحويلها إلى فرص للنمو والتنمية.

مؤكداً أن لبنان بحاجة ماسة اليوم إلى عودة الهدوء والاستقرار، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة من إعادة البناء والإعمار. وأوضح أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمباحثات بين القوى السياسية اللبنانية ترتبط بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية.

ومن بينها نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، والانتخابات النصفية الأمريكية القادمتين، إلى جانب مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وانعكاسات هذه الملفات على المشهد الإقليمي ولبنان.

وأشار إلى أن الوضع اللبناني لا يزال «يراوح مكانه»، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن هذه الاعتداءات تتركز حالياً في الجنوب اللبناني، مؤكداً أن الوصول إلى مرحلة إيجابية يتطلب توافقاً سياسياً داخلياً وخارجياً، إلى جانب تفعيل المسار الدبلوماسي.