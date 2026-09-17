مناقشة تحديات المصداقية في المشهد الإعلامي

ناقشت جلسة «الإعلام وأزمة الحقيقة»، ضمن فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، الذي يُعقد في إطار «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي، التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في الحفاظ على المصداقية وثقة الجمهور، في ظل التدفق المتسارع للمعلومات واتساع تأثير المنصات الرقمية، وما يفرضه ذلك من أهمية متزايدة للتحقق من الأخبار والتمسك بالمعايير المهنية.

شارك في الجلسة راغدة درغام، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، ومكرم الطراونة، رئيس تحرير صحيفة الغد، والكاتب الدكتور عبدالله المدني، وأدارها الدكتور طالب كنعان، إعلامي في منصة وايز.

حيث تناول الحوار التحولات التي طرأت على مفهوم الحقيقة في المشهد الإعلامي، ومسؤولية المؤسسات والصحفيين في التحقق من المعلومات، وأهمية تعزيز ثقة الجمهور.

وقد أكدت راغدة درغام أن الصحفي يتحمل مسؤولية مهنية كبيرة تجاه القارئ والمشاهد والمجتمع، مشددة على أن بناء علاقة مستدامة مع الجمهور يرتبط بالمصداقية التي يكتسبها الصحفي على امتداد مسيرته المهنية.

من جانبه، أكد مكرم الطراونة أهمية تعزيز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن المنافسة على الانتشار وسرعة تداول الأخبار تفرض على المؤسسات الإعلامية تحدياً متزايداً في تحقيق التوازن بين سرعة الوصول إلى الجمهور والمحافظة على الدقة والمهنية.

بدوره، أكد الدكتور عبدالله المدني أن الانتشار الواسع للإعلام الرقمي أوجد تحديات جديدة تتعلق بدقة المعلومات وسرعة تداولها، مشيراً إلى أهمية الدور الذي لا يزال يؤديه الإعلام المهني والرصين في تعزيز ثقة الجمهور.