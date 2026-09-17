«دبي بلس» توسع شراكاتها لدعم حضور المحتوى الإماراتي والعربي عالمياً

محمد الملا: التغيرات المتسارعة لصناعة الإعلام تعيد رسم العلاقة بين المحتوى والجمهور

جمعت منصة «دبي بلس» التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، نخبة من قيادات الإعلام والترفيه وصنّاع المحتوى والشركاء من مختلف الدول العربية، خلال أمسية عشاء على هامش مشاركتها في «قمة الإعلام العربي 2026».

حيث شكلت الأمسية مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل قطاعي الإعلام والترفيه، وعكست مكانة دبي ملتقى للقيادات والكفاءات المؤثرة في صناعة الإعلام.

شهد الأمسية كل من معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.

والدكتور بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، ومحمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، وبول باسكوبيرت، رئيس وكالة رويترز للأنباء، وبيدرو فارغاس ديفيد، رئيس مجلس إدارة «يورونيوز»، وكلاوس شترونز، الرئيس التنفيذي لـ«يورونيوز»، إلى جانب نخبة من المسؤولين والإعلاميين والشركاء.

وفي كلمته، أكد محمد الملا أن التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام تعيد رسم العلاقة بين المحتوى والجمهور، وتفرض على المؤسسات الإعلامية تطوير أدواتها وتوسيع نطاق حضورها وقدرتها على المنافسة ودخول أسواق جديدة.

وقال: «نؤمن في مؤسسة دبي للإعلام بأهمية دور الإعلام في تشكيل الوعي ومد جسور التواصل بين المجتمعات والثقافات، وبأن التحدي يكمن في تقديم إنتاج متميز قادر على الوصول والتأثير والمنافسة».

وأضاف: «نتطلع إلى مرحلة جديدة ترتكز على الشراكات والتعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو الإنتاج الإماراتي والعربي».