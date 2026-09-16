منصة «إينوك» تشعل أجواء التنافس بمسابقات معرفية وجوائز حصرية





استقطبت منصة مجموعة «إينوك» في قمة الإعلام العربي 2026 اهتماماً لافتاً من الزوار والإعلاميين، مع إطلاق تجربة تفاعلية تجمع بين التحديات المعرفية والمعلومات العامة، وتتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز فورية، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتفاعل.

وقالت شما الفلاسي، مدير إدارة الهوية ودعم الاتصال المؤسسي في مجموعة «إينوك»، إن مشاركة المجموعة في القمة تأتي بصفتها «شريك الطاقة» مع نادي دبي للصحافة، مشيرة إلى أن التجربة التفاعلية تهدف إلى تعريف زوار القمة بالخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها المجموعة لعملائها، من خلال أسلوب يجمع بين الترفيه والمعرفة والتفاعل المباشر.

وأضافت، أن التجربة تتيح للحضور المشاركة في مسابقات وتحديات معرفية، مع فرصة للفوز ببطاقات «تهاني» محملة بأرصدة مالية تتراوح قيمتها بين 100 و500 درهم، يمكن استخدامها في مختلف محطات ومرافق مجموعة «إينوك»، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، و«أوتوبرو» لخدمات السيارات، ومتاجر «زووم». وتأتي هذه التجربة ضمن ما توفره قمة الإعلام العربي من مساحات للتفاعل والأفكار المبتكرة، بما يتيح للجهات المشاركة تقديم تجارب مختلفة تتناسب مع طبيعة الحدث وتنوع جمهوره.