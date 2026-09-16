انطلاق فعاليات ثاني أيام قمة الإعلام العربي.. حوارات استثنائية ترسم ملامح الإعلام الجديد

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، تتواصل في دبي اليوم الأربعاء 16 سبتمبر، فعاليات أعمال قمة الإعلام العربي الـ24، والتي انطلقت أمس بدورتها الأكبر على الإطلاق، وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وتشهد فعاليات اليوم الثاني من أحداث القمة، حوارات استثنائية تشكل ملامح الإعلام الجديد عبر حزمة موسعة من الجلسات والفعاليات المتنوعة التي تسلط الضوء على مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى التحولي.

وتنطلق أجندة فعاليات اليوم، بورش عمل وجلسات حوارية تناقش الإنتاج السينمائي والدرامي؛ حيث تناقش جلسة بعنوان: "قصة محلية.. صدى عالمي"، أبعاد الوصول بالسينما للساحة الدولية.

كما تبحث جلسة "الطبيب أم المؤثر من نصدق؟" مصداقية المحتوى الطبي عبر التواصل الاجتماعي ، وتستعرض جلسة "صناعة التأثير العالمي إعلامياً" التوجهات الدولية .

وستتواصل الأجندة مع جلسات متخصصة تشمل "صناعة إعلامية بقيمة تريليون دولار"، بالإضافة إلى ورشة ماستر كلاس حول "الذكاء الاصطناعي في غرفة الأخبار"، وعرض الفيلم الوثائقي المتأهل للأوسكار "من داخل غزة".

وفي الملفات السياسية والإستراتيجية، تعقد جلسة حول"أبعاد المشهد ومستقبل الاستقرار في لبنان"، يتبعها جلسة مغلقة حول تحولات ميزان القوة.

كما ستشهد القمة جلسات تناقش "قوة الفن في سرد القصص" و"الإعلام الاقتصادي في عصر المنصات الرقمية"، إلى جانب توقيع كتاب "But You Don't Look Arab".

كما تُطرح فعاليات القمة محاور "التأثير يبدأ بالمعرفة"، وجلسات تناقش "محتوى الأفلام والتلفزيون على تيك توك" و"السينما الخليجية التي نريد أن نراها"، وإطلاق تقرير "الإعلام العربي في عصر الذكاء الاصطناعي"، وجلسة "من إرث التجارة إلى تمكين مستقبلها"، وحوار حول "قانون الإعلام اللبناني الجديد" .

كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني ورش عمل متخصصة حول صناعة الأفلام والبودكاست بمشاركة ، إلى جانب جلسات حوارية تجمع نجوم الفن والدراما حول "نساء يصنعن مشهد الدراما العربية" وجلسة "من السينما إلى المنصات الرقمية".