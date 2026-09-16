نورة الكعبي: الدبلوماسية تبني جسور التواصل وتفتح نوافذ الحوار

استضاف منتدى الاتصال الحكومي معالي نورة الكعبي، وزيرة دولة، متحدثةً رئيسيةً في جلسة بعنوان «الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير»، تناولت خلالها دور الإعلام والدبلوماسية العامة في بناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم والتعاون بين الشعوب.

وأكدت معاليها، بحضور معالي منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي.

وجمع من القيادات والرموز الإعلامية، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة القائمة على التسامح والانفتاح واحترام مختلف الأديان والثقافات، تبني علاقاتها مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة، وتسعى باستمرار إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة بما يدعم الاستقرار والازدهار.

وقالت إن الدبلوماسية العامة تكتسب أهميتها عندما تفتح نافذة للحوار في الأوقات التي تتراجع فيها القنوات السياسية، مشيرة إلى أن نجاح الدبلوماسية يُقاس بقدرتها على مدّ الجسور بين الشعوب، وتقريب وجهات النظر، والحد من الخلافات، وإيجاد مساحات جديدة للتفاهم والتعاون.

وأشادت معاليها بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات مع سوريا وبالرؤية الجديدة فيها.

وثمّنت معاليها المبادرة السخية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تهدف إلى ترميم الجامع الأموي في دمشق، مؤكدة أهمية هذه المبادرة في صون ذاكرة الشعب السوري والحفاظ على الإرث الحضاري العربي.

وتطرقت معاليها إلى دور القوة الناعمة الإماراتية في دعم حضور الدولة عالمياً، موضحة أن بناء السردية الوطنية وتعزيزها يتطلبان الاستمرارية والمصداقية وتكامل الجهود الحكومية، إلى جانب توسيع الشراكات مع مختلف دول العالم.

واستشهدت بالنجاح العالمي لـ«إكسبو 2020 دبي» وحجم المشاركة الدولية الواسعة فيه، بوصفه نموذجاً لقدرة الإمارات على جمع الشعوب والثقافات حول رؤية مشتركة.

وحذرت من تسارع انتشار الأخبار المضللة في البيئة الرقمية، مؤكدة ضرورة التعامل معها بالحضور الفاعل، والتقييم المستمر، وسرعة الاستجابة، والمصداقية.

ودعت الشباب إلى الاضطلاع بدور مؤثر عبر منصاتهم الرقمية في التحقق من المعلومات، والتصدي للمحتوى المضلل، والمساهمة في بناء جسور التواصل بين الإمارات وشعوب العالم.

وشددت معاليها على أن الانفتاح وبناء العلاقات الدولية يستندان إلى المسؤولية والوعي، مؤكدة أن أمن الدولة والمجتمع يمثل خطاً أحمر وأولوية لا يمكن التهاون فيها.