صُنّاع محتوى يكشفون أسرار نجاح واستمرارية البودكاست

أكد عدد من صُنّاع المحتوى، خلال جلسة «لماذا البودكاست تحديداً؟» ضمن فعاليات «دردشات إعلامية» في منتدى دبي بودفيست، الذي أقيم في اليوم الأول من قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، أهمية المحتوى بوصفه العنصر الأساسي في نجاح واستمرارية البودكاست.

شارك في الجلسة الإعلامي باسل الزارو، مقدم بودكاست «البودكاسترز»، ومحمد الهنائي، مقدم بودكاست «جلسة كرك»، وزينب الطائي، مقدمة بودكاست «ريو وزينب»، وأدارت النقاش الإعلامية بيبي الخضري من صحيفة «القبس».

وتحدث الإعلامي باسل الزارو عن تجربته في عالم البودكاست، معرباً عن سعادته الكبيرة بها ورغبته في تكرارها، كما تطرق إلى الفارق بين البرامج التلفزيونية والبودكاست.

مؤكداً أن الاختلاف بينهما كبير، لا سيما فيما يتعلق بمساحة الحرية التي يوفرها البودكاست وعدم التقيد بوجود فواصل إعلانية أو أجندة محددة، فضلاً عن عدم الاضطرار إلى إنهاء الحوار لانتهاء الوقت المخصص للفقرة. وأضاف: «في التلفزيون الوقت هو المتحكم، أما في البودكاست فالحوار هو المتحكم الأول».

وعن الأسباب الجوهرية وراء استمرار البودكاست بقوة، أكد الزارو أن هناك عوامل عدة أسهمت في ذلك، في مقدمتها المرونة في توقيت متابعة المحتوى بالنسبة للجمهور، إلى جانب التركيز على تقديم محتوى جذاب يمنح كل بودكاست طابعه الخاص.

من جهته، أكد محمد الهنائي التطور الكبير الذي طرأ على وعي الجمهور وقدرته على استيعاب الرسائل التي يقدمها من خلال برنامجه، موضحاً أن ذلك يظهر بصورة لافتة في تفاعل الجمهور مع الحلقات والنقاشات التي تثار عقب كل حلقة.