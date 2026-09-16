جامعة الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي في الإعلام

تشارك جامعة الإمارات في قمة الإعلام العربي، ببرنامج معرفي وتفاعلي يجمع بين الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة وإطلاق أولى حلقات «بودكاست الجامعة»، إلى جانب مشاريع طلابية تستعرض توظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام وصناعة المحتوى.

وأطلقت الجامعة خلال فعاليات اليوم الأول للقمة تحدي «فكرة اليوم... محتوى الغد»، الموجّه إلى طلبة الجامعات؛ بهدف تحفيزهم على ابتكار أفكار إعلامية جديدة وتحويلها إلى محتوى مؤثر يواكب التحولات الرقمية، وتنمية مهارات صناعة المحتوى. وشهد اليوم الأول تنظيم جلسة تفاعلية بعنوان «نبض جامعة الإمارات:

رصد إعلامي وتحليلي بالذكاء الاصطناعي»، قدمها الأستاذ الدكتور فادي النجار، من كلية الحوسبة والذكاء الاصطناعي، والطالبة الريم النيادي، حيث ناقشت الجلسة آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد المحتوى الإعلامي وتحليله.

كما قدم الدكتور عمر المنصوري، الأستاذ المساعد في كلية القانون، ورشة بعنوان «من يصنع الحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي؟ دور القانون والجامعات في مستقبل الإعلام»، ناقش خلالها مسؤولية المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في حماية الحقيقة، والأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى ونشره.

وتضمن برنامج اليوم الأول ورشة «الإعلام المرئي في 60 ثانية»، قدمها صانع المحتوى محمد الهاشمي، وتناول أساسيات التصوير وكتابة النصوص السريعة وإنتاج محتوى مرئي مختصر وفاعل.