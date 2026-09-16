علي النعيمي: المحتوى الإعلامي يجب أن يتمتع بالمصداقية

جاء ذلك خلال جلسة عنوانها «كيف نسرد قصتنا للإعلام العالمي؟» ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي المقام تحت مظلة قمة الإعلام العربي 2026، وأدارها صانع المحتوى الكويتي خليفة المزين.
وقال إن الإمارات تؤمن بالعمل العربي المشترك، وتسعى دائماً إلى تقديم ما يعود بالنفع على المواطن العربي، مشيراً إلى مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموجهة إلى الإنسان العربي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القراءة والبرمجة، وحرص سموه على إعطاء المواطن العربي دوره في بناء المجتمعات والحضارة، وتعزيز مساهماته في خدمة البشرية حول العالم.
وأضاف أن الإعلاميين في دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، شركاء في نقل سردية الدولة وما حققته من نجاحات وإنجازات، ومجابهة التحديات التي تمر بها.
وأكد أن دولة الإمارات تمتلك إنجازات مبهرة تشكل فرصة كبيرة أمام صناع المحتوى لإبرازها من خلال خطاب مقنع وواقعي، مشيراً إلى ما تشهده الدولة من تطور في قطاعات الموانئ والمطارات والبنية التحتية والخدمات وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح أن الدبلوماسية الرقمية يمكن أن تسهم في وضع الإمارات ضمن أفضل خمس دول في العالم من خلال التعريف بهذه الإنجازات، لافتاً إلى التحول الرقمي الذي شهدته الخدمات، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي.
ودعا إلى الاستخدام الأمثل لوسائل ومنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها أدوات للدبلوماسية الرقمية وجسوراً للتواصل مع العالم.