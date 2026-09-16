جلسة تبحث موقع الخليج في ظل تحولات المنطقة والعالم

ضمن فعاليات «منتدى الإعلام العربي»، الذي يُعقد تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، بحثت جلسة «عندما يتغير العالم... أين يقف الخليج؟» موقع منطقة الخليج في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وانعكاسات المتغيرات الإقليمية والدولية على المنطقة، وما تفرضه من تحديات وفرص خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الجلسة الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، ونديم قطيش، من مجموعة IMI الإعلامية، وأدارها الإعلامي باسل عبدالكريم.

وأكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن منطقة الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات، باتت في قلب التحولات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات أثبتت على مدى العقود الماضية قدرة كبيرة على مواكبة المتغيرات واستيعاب المستجدات والتعامل معها بمرونة وكفاءة.

وقال إن الخليج أصبح مركز ثقل عالمياً جديداً وصاعداً، إلى جانب مراكز القوة التقليدية والصاعدة في النظام الدولي، معتبراً أن لحظة الخليج العربي لم تعد عربية، وإنما أصبحت لحظة عالمية.

من جانبه، قال عبدالعزيز الخميس إن التحولات التي شهدتها المنطقة خلال المرحلة الأخيرة أبرزت الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لدول الخليج عالمياً، ولا سيما في قطاع الطاقة، وأظهرت قدرتها على التعامل مع التحديات بعيداً عن الصورة التقليدية التي اختزلت أمن المنطقة في الاعتماد على الحماية الخارجية.

بدوره، أكد نديم قطيش أن دول الخليج لم تعد مجرد متلقٍ للتحولات التي يشهدها العالم، وإنما أصبحت شريكاً فاعلاً في صياغتها، مستفيدة من مجموعة من عناصر القوة، في مقدمتها دورها في قطاع الطاقة، وقدراتها الاستثمارية، وكفاءة الحوكمة وتماسك مؤسسات الدولة، إلى جانب قدرتها على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتنفيذها.