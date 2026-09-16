منصة نادي دبي للصحافة ترسم ملامح المشهد الإعلامي العربي

تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، نظمت منصة نادي دبي للصحافة خلال اليوم الأول للقمة مجموعة متنوعة من الجلسات والفعاليات التي استعرضت تجارب وخبرات نخبة من الإعلاميين والكتّاب وصنّاع المحتوى.

وناقشت أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، وما يرتبط بها من تطورات في مجالات الصحافة وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي.

وتنوعت فعاليات المنصة بين جلسات أقيمت على هامش بودكاست اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، وأخرى ضمن فعاليات ماستركلاس، إلى جانب جلسات «دردشات إعلامية».

بما وفر مساحة حوارية متكاملة تجمع بين الخبرة المهنية والرؤية النقدية والتجارب الإبداعية، وسلط الضوء على مسيرة الإعلام العربي وتحولاته، وآفاقه المستقبلية.

وتشكل منصة نادي دبي للصحافة إحدى المساحات الرئيسة للحوار المعرفي والمهني ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة، من خلال برنامج ثري استضاف نخبة من الأسماء المؤثرة في المشهد الإعلامي والصحفي العربي.

وأتاح للجمهور والمهتمين فرصة التعرف إلى تجاربهم ورؤاهم، ومناقشة القضايا التي تشكل مستقبل صناعة الإعلام في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.

جلسات بودكاست

واستضافت المنصة، على هامش فعاليات بودكاست اليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، سلسلة من الجلسات التي استعرضت محطات وتجارب بارزة في مسيرة الصحافة والإعلام العربي، وقدمت قراءات متنوعة في تطور المهنة وأدوارها.

وتناولت جلسة «بين القلم والشاشة» بمشاركة الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر، التحولات التي طرأت على أدوات التعبير الإعلامي، والعلاقة المتغيرة بين الكتابة التقليدية والمنصات الرقمية.

كما تضمنت الفعاليات جلسة «ما لا نراه في الجائزة» بمشاركة الكاتب د. محمد النغيمش والتي سلطت الضوء على الجوانب والتجارب التي تقف خلف الأعمال الإعلامية المرشحة والفاعلين في صناعة المحتوى.

وفي جلسة «زوايا مجتمعية بقلم بدرية»، استضافت المنصة د. بدرية البشر، في حوار ركز على حضور القضايا المجتمعية في الكتابة الصحفية.

كما استضافت جلسة «بين أروقة الصحافة الاقتصادية»، رائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي بصحيفة الخليج، حيث تحدث عن أهمية الصحافة الاقتصادية في تفسير المتغيرات الاقتصادية والمالية.

واستعرضت جلسة «الصحافة بين الأمس واليوم» التحولات التي شهدتها المهنة عبر العقود، من خلال استضافة نايلة تويني، رئيسة مجموعة النهار.

كما استضافت جلسة «في عمق السطر الصحفي»، الكاتب سليمان جودة، في إطار بودكاست اليوبيل الفضي، حيث تناول أهمية الكتابة الصحفية ودور الكلمة في صناعة الرأي والتأثير.

كما استضافت جلسة «لميس الحديدي.. خارج إطار الصورة» الإعلامية لميس الحديدي، ضمن فعاليات بودكاست اليوبيل الفضي، حيث تناولت مسيرتها الإعلامية وتجربتها المهنية في العمل الصحفي والتلفزيوني.

وضمن فعاليات «بودكاست اليوبيل الفضي»، استضافت جلسة «القبس بين ذاكرة الأمس وأسئلة الغد» وليد النصف، رئيس تحرير صحيفة «القبس»، حيث تناول مسيرة الصحيفة وتطور تجربتها الصحفية.

وضمن فعاليات «ماستركلاس»، ركزت منصة نادي دبي للصحافة على التطورات التي أعادت صياغة آليات صناعة المحتوى والتأثير الإعلامي، من خلال جلسات عملية استعرضت تجارب وأدوات حديثة في هذا المجال.

وتناولت جلسة «صناعة التأثير الإعلامي من أول ثانية»، بمشاركة مجتبي الصديق وطه محرم، وعلاء الدين الحجار، وهم من صناع المحتوى في منصة «مونيفاي»، أبرز مقومات جذب الجمهور وبناء المحتوى المؤثر.

كما استضافت جلسة «أدوات غوغل للذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى» باميلا كسرواني، المديرة في مبادرة أخبار غوغل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار جلسات «دردشات إعلامية»، واصلت منصة نادي دبي للصحافة اهتمامها بالتقاطع بين الإعلام والأدب والسرد، من خلال جلسة عنوانها «السرد والتأثير في الرواية العربية»، حيث استضافت الكاتب والروائي د. أسامة الشاذلي، لمناقشة دور الرواية في صياغة الأفكار.