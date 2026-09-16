فهد الحساوي: «الجيل الخامس» تغطي 99 % من المناطق المأهولة في الإمارات

أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، أن دولة الإمارات تمتلك واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية تطوراً.

مشيراً إلى أن شبكة الجيل الخامس تصل إلى نحو 99 % من المناطق المأهولة في الدولة، في حين تمتد شبكة الألياف الضوئية إلى جميع المناطق المأهولة، بما يعكس حجم الاستثمار في بناء بنية رقمية قادرة على دعم احتياجات المستقبل.

وقال الحساوي، خلال جلسة حوارية عنوانها «تمكين الإعلام يتخطى حدود الاتصال»، استضافها منتدى الاتصال الحكومي.

وحاورته خلالها الإعلامية كاترين دياب، إن هذه البنية المتطورة تعزز قدرة الإمارات على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإعلامية في الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التحولات.

وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في آليات إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه واستهلاكه.

مؤكداً أهمية توظيف هذه الأدوات بمسؤولية بما يرفع كفاءة المؤسسات، ويساعدها على فهم احتياجات الجمهور وتقديم محتوى أكثر ابتكاراً وتأثيراً.

واستعرض الحساوي تحولات قطاع الاتصالات، مؤكداً أن تطورات التكنولوجيا تفرض على شركات الاتصالات مسؤولية متزايدة تتمثل في ضمان الجاهزية على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية قادرة على التعامل مع النمو الكبير في استخدام التكنولوجيا.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من إمكانات هائلة، لا يمكن أن يعمل بمعزل عن منظومة اتصالات رقمية متكاملة.

مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لهذه المنظومة، وفي مقدمتها شبكات الألياف الضوئية المتطورة وشبكات الجيل الخامس والحلول الرقمية المتقدمة.

وتطرق الحساوي إلى التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في قطاع الإعلام، مؤكداً أن عملية إنتاج الخبر وإيصاله إلى الجمهور باتت تعتمد بصورة متزايدة على بنية رقمية متطورة.

وفي محور الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، شدد الحساوي على أن التطور الرقمي يصاحبه ارتفاع في حجم وتعقيد المخاطر والهجمات الإلكترونية.

لافتاً إلى أن القطاع يعمل وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني ويوفر لعملائه حلولاً متقدمة. وأشار إلى أن منظومة الاتصالات في الدولة تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والموثوقية.