تحديات صناعة «البودكاست» ضمن جلسات قمة الإعلام





ناقشت جلسة «لماذا البودكاست تحديداً؟»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، التحولات التي يشهدها قطاع البودكاست، وأسباب تنامي الإقبال عليه، إلى جانب التحديات التي تواجه صناع المحتوى في ظل اتساع المنافسة وتغير اهتمامات الجمهور.

وتناول المشاركون في الجلسة، التي أدارتها الإعلامية بيبي الخضري، الفارق بين البودكاست والإعلام التقليدي، مؤكدين أن طبيعة هذا القالب تمنح صانع المحتوى مساحة أوسع لطرح الأفكار وإدارة حوارات أكثر عمقاً، بعيداً عن القيود الزمنية التي تفرضها بعض القوالب التلفزيونية.

وأشار باسل الزارو، إعلامي ومقدم بودكاست «البودكاسترز» إلى أن البدء في صناعة البودكاست أصبح أكثر سهولة، لكن المحافظة على الجمهور تمثل التحدي الأكبر، في ظل كثرة البرامج وتعدد المنصات، لافتاً إلى أن بناء الثقة مع المستمع يحتاج إلى محتوى متجدد وقيمة حقيقية تقدم في كل حلقة.

وتطرق محمد الهنائي، مقدم بودكاست«جلسة كرك» إلى تجربته في المجال، موضحاً أن انطلاقته عام 2019 ارتبطت برغبة في تقديم محتوى توعوي وفتح مساحة للحوار حول موضوعات لا تحظى بالقدر نفسه من الطرح في القوالب الإعلامية الأخرى. وأكد أن الأثر الذي تتركه الحلقة لدى المستمع يمثل، من وجهة نظره، أحد أهم مؤشرات نجاحها.

من جهتها، ركزت زينب الطائي، مقدمة بودكاست«ريو وزينب» على أهمية التخصص في صناعة البودكاست، ولا سيما عند تناول الموضوعات الاجتماعية والأسرية، معتبرة أن امتلاك المعرفة والخبرة في الموضوع المطروح يعزز جودة المحتوى وثقة الجمهور به.

كما ناقشت الجلسة انتقال البودكاست من المحتوى الصوتي إلى الإنتاج المرئي، وما أضافه ذلك من عناصر جديدة إلى تجربة المشاهدة، مثل لغة الجسد وتعبيرات الوجه، مع التأكيد على أن التطور البصري لا يغني عن قوة الفكرة وعمق المحتوى.

وشهدت الجلسة نقاشاً حول مستقبل البودكاست في ظل التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، واتساع خيارات الجمهور، حيث خلص المشاركون إلى أن الاستمرارية لا تعتمد على سهولة الإنتاج أو الانتشار، وإنما على جودة المحتوى، ووضوح الهوية، والتخصص، والقدرة على بناء علاقة طويلة الأمد مع الجمهور.