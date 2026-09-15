محمد بن راشد: بقيادة أحمد بن محمد "جائزة الإعلام العربي" تواصل مواكبة التطورات والاحتفاء بالتميّز

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن جائزة الصحافة العربية" تركت بصماتها في حاضر الإعلام العربي ومستقبله، واليوم تواصل "جائزة الإعلام العربي" بقيادة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، مواكبة التطورات والاحتفاء بالتميّز في مختلف مجالات الإعلام.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "قبل 25 عاماً، أطلقنا أول جائزة عربية من نوعها للاحتفاء بالمتميّزين في مجال الصحافة العربية، وهي "جائزة الصحافة العربية"... وعلى مدى دوراتها الماضية، كرّمت الجائزة أكثر من 360 شخصية من روّاد الإعلام وصنّاع التغيير، والقامات الصحفية والفكرية التي تركت بصماتها في حاضر الإعلام العربي ومستقبله... واليوم، ومع احتفالها بيوبيلها الفضي، تواصل "جائزة الإعلام العربي"، بقيادة أحمد بن محمد، مواكبة التطورات والاحتفاء بالتميّز في مختلف مجالات الإعلام، تحت مظلة قمة الإعلام العربي".