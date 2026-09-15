وثائقي «خرائط العطش» يحصد الذهب في جائزة الإعلام العربي









توج الإعلامي فال المؤمن بجائزة أفضل عمل وثائقي ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من جائزة الإعلام العربي في دبي، عن الفيلم الوثائقي «خرائط العطش» الذي أُنتج وبُث عبر قناة سكاي نيوز عربية.

وعبّر فال المؤمن في حديثه عقب التكريم عن بالغ اعتزازه بهذا الفوز الذي أهداه لفريق العمل كاملاً في القناة، مؤكداً أن هذه الجائزة تمثل تتويجاً لجهود جماعية كبرى وشغف مهني متواصل. وأوضح أن التتويج بـ «جائزة الإعلام العربي» يعد حلمًا كبيراً لجميع الصحفيين والإعلاميين في الوطن العربي، مشيداً بالمستوى الرفيع للتنظيم والمكانة المرموقة التي تحظى بها الجائزة كأعرق وأرقى منصة للتكريم الإعلامي على المستوى الإقليمي.

وأضاف أن مثل هذه الجوائز والمنصات التكريمية التي تحرص الجهات المنظمة في دبي على استدامتها تساهم بشكل مباشر في دعم الكوادر الإعلامية العربية وتطوير أدوات العمل الصحفي، بما ينعكس إيجاباً على جودة المحتوى المقدم للجمهور والارتقاء بالمشهد الإعلامي العربي ليواكب التطلعات والرؤى المستقبلية.