لميس الحديدي: جائزة الإعلام العربي تتويج لمسيرتي المهنية





فازت الإعلامية لميس الحديدي بجائزة الإعلام العربي عن فئة «أفضل برنامج تلفزيوني» لعام 2024، تكريماً لبرنامجها «الصورة» المعروض عبر شبكة تلفزيون النهار، لتضيف بذلك محطة بارزة إلى مسيرة إعلامية امتدت لعقود.

وفي تصريحات صحفية عقب تتويجها، عبرت الحديدي عن بالغ اعتزازها وتقديرها لهذا التكريم الذي اعتبرته «تتويجاً حقيقياً لمجمل مسيرتها المهنية والعطاء الصحفي»، مؤكدةً أن الجائزة تمثل «وسام فخر واعتزاز لكل إعلامي عربي». وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي بوصفه «كونغرس إعلامي جامع» يرفد مسيرة التطوير والتحديث في المشهد الإعلامي العربي.

كما ثمنت الحديدي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمبادراته الرائدة التي أطلقت هذه الجائزة ورعتها على مدار ربع قرن، مشيرة إلى أن استمرار هذا الحدث بنفس روح الشغف والتحدي يؤكد نجاح رسالته ووصول أثره إلى كافة أرجاء الوطن العربي.

تأتي هذه الجائزة امتداداً لمسيرة إعلامية حافلة للحديدي؛ إذ تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصلت على درجة الماجستير في الصحافة عام 1991. وعملت عبر مسيرتها مع مؤسسات إعلامية بارزة محلياً وعربياً ودولياً، من بينها شبكة «NBC» الأمريكية، وصحيفة «نيويورك تايمز»، وقنوات «MBC»، و«الجزيرة»، و«العربية»، إضافة إلى تقديمها لعدد من أبرز برامج «التوك شو» على شاشات «CBC» و«ON»، مثل برنامج «كلمة أخيرة».

وإلى جانب حضورها التلفزيوني البارز وتغطياتها للمحطات السياسية الفارقة في المنطقة، ساهمت الحديدي بكتابات صحفية ومقالات رأي في عدد من الصحف، من بينها «المصري اليوم» و«العالم اليوم».