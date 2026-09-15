محمد بن راشد يصل إلى مقر انعقاد قمة الإعلام العربي 2026

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى مقر انعقاد قمة الإعلام العربي 2026، التي تشهد مشاركة نخبة من القيادات والخبراء وصنّاع الإعلام من المنطقة والعالم.

وتعد الدورة الرابعة والعشرين لقمة الإعلام العربي هي الأكبر في تاريخ القمة سواء من ناحية عدد الجلسات والذي سيربو على 175 جلسة أو عدد المتحدثين الذي يزيد على 400 متحدث من أبرز القيادات والوجوه الإعلامية والخبراء في مختلف مجالات الإعلام الجديد، وذلك من خلال ثمانية منتديات متخصصة تضمها القمة التي تحتفي كذلك بالتميز الإعلامي من خلال 3 جوائز مهمة هي: جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.

وستتطرق الأجندة المكثفة للقمة في هذه الدورة إلى العديد من الموضوعات المعنية بالتطورات الرئيسية المؤثرة على قطاع الإعلام ومستقبله، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والتقنيات الناشئة، وصناعة المحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبث المرئي والمسموع، والصحافة، والعلاقة المتغيرة بين الإعلام والجمهور والأنماط الإعلامية الجديدة التي أثمرها التطور التكنولوجي السريع، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.